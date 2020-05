Am Nachmittag wird der Zahlenreigen zur Entwicklung am US-Arbeitsmarkt eröffnet. Den Anfang macht der ADP-Monatsbericht.Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl der Jobs im April um 20 Millionen reduziert haben, nachdem im März lediglich 27.000 Jobs abgebaut wurden. Morgen folgen dann noch der Challengerbericht über Stellenstreichungen sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Am Freitag steht dann mit dem Monatsbericht ...

