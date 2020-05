Schulte-Schlagbaum AG: Schulte-Schlagbaum AG Information aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-PandemieDGAP-News: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Sonstiges Schulte-Schlagbaum AG: Schulte-Schlagbaum AG Information aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie06.05.2020 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Liebe Aktionärinnen, Liebe Aktionäre,mit dem vor wenigen Tagen veröffentlichen Schreiben an alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir uns bedankt und die aktuelle Situation in unserer Unternehmensgruppe beschrieben. Dies wollten wir Ihnen nicht vorenthalten:Liebe Kolleginnen und Kollegen,während sich quasi die ganze Welt bemüht, mit dem Corona-Virus fertig zu werden und seine Folgen einzudämmen, wirkt sich die Situation auch immer stärker auf unsere Mitarbeiter an allen Standorten aus. Auch wenn uns die aktuellen Lockerungsmaßnahmen der einzelnen Regierungen den Hauch von Normalität geben, bleibt weiterhin eine angemessene Vorsicht und gegenseitige Rücksicht oberstes Gebot.Wie bereits im Rahmen über unsere verschiedenen Kommunikationskanäle erläutert, ist es unser Ziel, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und unser Möglichstes zu tun, um nicht zur weiteren Verbreitung des Virus beizutragen. Gleichzeitig wollen wir natürlich, dass unser Betrieb so reibungslos wie möglich weiterläuft. Es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung, unsere Kunden und die Wirtschaft insgesamt zu unterstützen sowie unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Gesundheitssysteme in den Ländern, in denen wir präsent sind, nicht überlastet werden. So schützen wir auch diejenigen, für die COVID-19 besonders gefährlich ist, allen voran ältere Menschen. Die enormen Anstrengungen vieler Regierungen und Behörden und der medizinischen Fachkräfte weltweit gegen diese Pandemie verdienen deshalb großen Respekt.Je nach den Gegebenheiten vor Ort oder in den jeweiligen Bereichen unserer Firmengruppe haben wir geeignete Maßnahmen getroffen - so haben sich z.B. viele Teams inzwischen auf mehrere Büro's verteilt, andere arbeiten von zu Hause. Schichten wurden zeitlich versetzt und die Hygienemaßnahmen werden permanent optimiert.Mein großer Dank gilt all jenen, die das möglich gemacht haben - und Ihnen, die sich daran halten und mit großem Einsatz weiterarbeiten. Wir bitten Sie, auch weiterhin unsere Ratschläge und Vorschriften, die wir veröffentlicht haben, sehr ernst zu nehmen.Bei aller Vorsicht bin ich überzeugt davon, dass wir diese Situation alle gemeinsam gut meistern werden. Wir haben gut organisierte Krisenteams, wir haben die Disziplin, wir haben aktuell die Finanzkraft, um in diesen Zeiten zu bestehen. Vor allem aber haben wir Sie, unsere Kolleginnen und Kollegen: Sie haben bei komplexen Herausforderungen immer wieder bewiesen, dass wir zusammenhalten und zu großen Leistungen auflaufen.Geschäftlich sind wir, unter den gegebenen Umständen, ordentlich in das neue Jahr gestartet. Wir verfolgen unsere in den jeweiligen Unternehmungen und Geschäftsbereichen im vergangenen Jahr verabschiedeten Strategien konsequent weiter. Auch wenn wir, der Situation angemessen, einen besonderen Blick auf die Ausgabenseite werfen, setzen wir alles, was uns für die Zukunft stärker macht und unseren Fokus auf Wertschöpfung unterstützt, um.Es geht jetzt auch ganz besonders um unsere Kunden. Sie brauchen jetzt unseren Rat, unser Wissen und unsere Lösungen, um ihre Herausforderungen kurzfristig zu meistern. Gerade in einer solchen Situation können wir unseren Kunden beweisen, dass wir auch in harten Zeiten an ihrer Seite und zu unseren Verpflichtungen stehen.Noch einmal vielen Dank für Ihren großen Einsatz. Lassen Sie uns einander helfen und aufeinander achtgeben. Der Vorstand und das komplette Management der Schulte-Schlagbaum Gruppe werden alles dafür tun, Sie dabei zu unterstützen.Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, in dieser ungewöhnlichen Zeit auf diese vielleicht ungewöhnliche Weise für Ihre Treue und Loyalität zu unserem, zu Ihrem Unternehmen.Der Vorstand und das gesamte Team der Schulte-Schlagbaum Gruppe freut sich auf ein persönliches Wiedersehen, hoffentlich spätestens bei der Hauptversammlung im Oktober 2020.Bis dahin geben Sie auf sich acht und bleiben Sie gesund.Herzliche Grüße IhrPeter Pongratz VorstandKontakt: Thorsten Tepper Kaufmännische Leitung Tel: 02051/2086-117 E-Mail: thorsten.tepper@sag-schlagbaum.com06.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Telefon: 02051/2086-0 E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com Internet: http://www.sag-schlagbaum.com ISIN: DE0007190001 WKN: 719000