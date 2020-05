MÜNCHEN (dpa-AFX) - Dem Mobilfunkbetreiber Telefonica Deutschland (O2) ist im ersten Quartal der zunehmende Datenhunger seiner Mobilfunkkunden zugute gekommen. Bis Ende März sei die mobile Datennutzung im Vergleich zum Vorjahresquartal um 63 Prozent auf 314 000 Terabyte angestiegen, teilte das MDax -Unternehmen am Mittwoch in München mit. Bei den Kunden habe es somit die Tendenz gegeben, auf Tarife mit höherem Datenvolumen umzusatteln, wodurch der Umsatz mit Mobilfunkdienstleistungen im Vorjahresvergleich unerwartet stark um 2,4 Prozent anzog. Daneben kamen von Januar bis März 227 000 neue Vertragskunden hinzu. Die Aktie legte vorbörslich leicht zu.



Auch im Festnetz- sowie im Hardware-Geschäft wuchs die Tochter der spanischen Telefonica SA . Konzernweit stiegen die Erlöse im ersten Quartal um 3,8 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte und Regulierungseffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 1,6 Prozent auf 532 Millionen Euro zu. Analysten hatten bei beiden Kennziffern mit weniger gerechnet.



Den Verlust unterm Strich dämmte das Unternehmen weiter von 107 Millionen Euro im Vorjahr auf nun 44 Millionen Euro ein. Telefonica befindet sich seit der E-Plus-Übernahme im Jahr 2014 wegen hoher Abschreibungen auf die Netze und den gezahlten Aufpreis nahezu durchgehend in den roten Zahlen.



Das Management um Konzernchef Markus Haas bestätigte die Mitte Februar herausgegebenen Ziele, fügte aber auch hinzu, die Auswirkungen von Covid-19 weiter beobachten und analysieren zu wollen. Für 2020 hat Telefonica Deutschland eine unveränderte bis leicht positive Umsatzentwicklung in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis soll ebenfalls wieder weitgehend unverändert bis leicht positiv ausfallen.



Im ersten Quartal seien die Geschäfte durch die Pandemie vergleichsweise wenig beeinträchtigt worden, hieß es weiter. Zum einen hätten die behördlichen Maßnahmen zur Einschränkung des Virus erst zwei Wochen vor Quartalsende ihre volle Wirkung entwickelt. Zum anderen habe sich die Nachfrage nach Mobilfunk- und Festnetzdienstleistungen "gerade in Zeiten der Krise" robust gezeigt. Durch die Schließung der Mobilfunkshops habe sich sowohl die Zahl der zu- wie auch die der abgehenden Kunden reduziert./kro/he

