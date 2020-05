NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 31,30 auf 40,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Resultate des Medizintechnikunternehmens hätten die Erwartungen übertroffen, der Fokus habe jedoch auf dem Ausblick für das zweite Geschäftshalbjahr und danach gelegen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu habe das Management zwar nicht viel Konkretes gesagt, sich aber sehr optimistisch für die mittelfristige Entwicklung gezeigt./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 23:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 02:33 / BST



DE000SHL1006

