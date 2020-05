In Reaktion auf das Urteil des deutschen Verfassungsgerichts zum QE-Fall der Europäischen Zentralbank (EZB) sagte James Bullard, Präsident der St. Louis Federal Reserve (Fed), am Dienstag, dass die neuen Sorgen der Eurozone wahrscheinlich eine globale wirtschaftliche Erholung, diesmal von der Coronavirus-Pandemie, zum Scheitern bringen könnten, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...