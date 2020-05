So werde Alpiq die "grösste und leistungsstärkste Batterie der Schweiz" bewirtschaften, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die 20-Megawatt-Batterie soll im dritten Quartal 2020 in Brunnen (SZ) in Betrieb genommen werden.Sie werde für Systemdienstleistungen zur Stabilisierung des Stromnetzes eingesetzt. Die Vereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...