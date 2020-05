Der Wettlauf um eine erste Therapie und einen ersten Impfstoff gegen den Coronavirus tritt womöglich in seine heisse Phase. Denn in beiden Forschungskategorien gibt es nun erste Ergebnisse. Doch wie nachhaltig kann dies alles sein, auch mit Blick auf die beteiligten Unternehmen und ihre zukünftigen Wachstumsaussichten? Außerdem: "Sell in May ...

Den vollständigen Artikel lesen ...