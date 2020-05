NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 59 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Liquiditätsverbrauch des Flugzeugbauers in der gegenwärtigen Krise sei weitaus höher als von ihm befürchtet, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognose (bereinigtes EPS) für das Gesamtjahr 2020 deutlich nach unten./edh/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 23:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 02:33 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

