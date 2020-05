Bislang hat es Fresenius ganz gut geschafft die Corona-Krise zu umschiffen, was sich durch deutliche Zuwächse beim Konzernumsatz und Ergebnis zeigt. Im ersten Quartal konnte Fresenius dank guter Geschäfte der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) seine Erlöse um 8 Prozent auf 9,1 Mrd. Euro steigern, währungsbereinigt betrug das Plus gut 7 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei rund 1,13 Mio. Euro, das Konzernergebnis stieg um 2 Prozent auf 465 Mio. Euro.

Aus technischer Sicht sieht es für das Unternehmen jedoch nicht so gut aus, Fresenius präsentiert sich tendenziell als Underperformer am deutschen Aktienmarkt. Seit bereits 2017 hängt die Aktie in einem Abwärtstrend fest und fiel im März zeitweise unter 25,00 Euro zurück. Die Erholungsbewegung der letzten Wochen ist zuletzt aber auch wieder ins Stocken gekommen, Fresenius notiert im Bereich einer wichtigen Widerstandszone zwischen 40,45 und 41,25 Euro. Als ...

