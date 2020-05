Tagesausblick für 6.5.: DAX und Öl erholen sich. Datenreigen geht weiter!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach dem gestrigen Rücksetzer drehten die meisten Aktienbarometer heute wieder in den grünen Bereich. Gute Vorgaben aus den USA und die weitere Erholung des Ölpreises stützten DAX & Co. Zudem sorgten Meldungen über weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in einigen Bundesländern für Optimismus. Die Entscheidung des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts, wonach der Aufkauf von Staatsanleihen seitens der EZB teilweise verfassungswidrig sei, hinterließ hingegen keine bedeutenden Spuren an den Finanzmärkten. So verbesserte sich der DAX in Tagesverlauf um knapp 2 Prozent auf 10.665 Punkte und der EuroStoxx 50 Index um 1,6 Prozent auf 2.860 Punkte.

Am Anleihemarkt blieb es heute erneut ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stabilisierte sich bei Minus 0,56 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,59 Prozent. Bei den Edelmetallen blieben die Notierungen von Gold und Silber unverändert. Palladium brach hingegen über vier Prozent auf 1.780 US-Dollar pro Feinunze ein. Der Ölpreis setze den Erholungskurs fort. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude stieg auf 30 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Ein vorsichtiger Ausblick und zwiespältige Analysteneinschätzungen drückten heute auf die Notierung von Beiersdorf. Der Biotechnologiekonzern BioNTech meldete Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Corona. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um rund fünf Prozent. HelloFresh veröffentlichte heute Rekordergebnisse und schraubte die Ziele für das Gesamtjahr nach oben. Siemens Healthineers konnte bei der Vorlage der Quartalszahlen die Erwartungen des Marktteilnehmer übertreffen. Die Aktie zählte heute zu den stärksten Titeln im MDAX und näherte sich dem Allzeithoch. RWE knackte die Marke von EUR 26. Startet nun die nächste Aufwärtswelle? Zudem standen die Aufstiegskandidaten im Deutsche Aufsteiger Index und Wasserstoff-Aktien des Global Hydrogen Index heute hoch im Kurs.

In den USA fielen unter anderem Apple, PayPal und Tesla auf. Der iPhone-Hersteller setzt in den ersten Handelsstunden den Aufwärtstrend fort. PayPal stieg im Vorfeld der Quartalszahlen auf ein neues Rekordhoch. Tesla hat nach dem Test der 700 US-Dollar-Marke die Gegenbewegung gestartet. Oberhalb von 800 US-Dollar rückt das Allzeithoch in greifbare Nähe.

Morgen geht der Datenreigen weiter. Aus Deutschland melden unter anderem BMW, Fraport, Freenet, Fresenius, Fresenius Medical Care, Hannover Rück., Lanxess, Morphosys, Norma Group, Rational, Schaeffler und Vonovia (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. Im übrigen Europa stehen die Daten von Enel sowie UniCredit und in den USA das Zahlenwerk von General Motors und PayPal im Blickpunkt. Allianz, Hannover Rück. und Symrise laden zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex

Europa - Einzelhandelsumsätze

USA - ADP Arbeitsmarktbericht

USA - EIA Rohöllagerbestand

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.800/10.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.270/10.400/10.470/10.570/10.620/10.720 Punkte

Der DAX zeigte heute einen starken Rebound und schob sich im Tagesverlauf an die Widerstandsmarke von 10.720 Punkte. Aus technischer Sicht ist noch Luft bis 10.800 Punkte. In diesem Bereich wird sich dann zeigen, ob der Index einen nachhaltigen Aufwärtstrend ausbildet oder Bullen wieder Kasse machen und der Index erneut einen Rücksetzer vollzieht. Auf der Unterseite findet der Index aktuell im Bereich von 10.600 Punkte eine gute Unterstützung.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 16.04.2020 - 05.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.05.2014 - 05.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B4K 4,16* 9.500 10.000 16.06.2020 DAX HX6B4V 2,93* 10.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2020; 17:45 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B2C 2,66* 11.200 10.700 16.06.2020 DAX HX6B2F 3,26* 11.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2020; 17:45 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose "Cashbuzz" App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 6.5.: DAX und Öl erholen sich. Datenreigen geht weiter! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).