Nach einem schwachen Start in den Monat Mai haben die Märkte in Europa gestern wieder Boden gut gemacht. Der EuroStoxx 50 konnte um 2,1% zulegen und schloss fast auf dem Tageshoch, der CAC 40 erzielte ein Plus von 2,4%, für den Dax ging es 2,5% nach oben und auch in London konnte der FTSE 100 1,7% befestigt schliessen. Die Lockerung der virusbedingten Beschränkungen in immer mehr Ländern beflügelte den Optimismus der Anleger. Das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts über milliardenschwere Käufe von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank, in dem Klagen gegen die umfangreichen Staatsanleihenkäufe überwiegend stattgegeben wurde, hatte nur kurz für Nervosität gesorgt. Ein weiter steigender Ölpreis trug ...

