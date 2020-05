Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Novo Nordisk hat im ersten Quartal unerwartet gut verdient. Der dänische Pharmakonzern profitierte davon, dass in den USA und Europa während des Coronavirus-Ausbruchs Medikamente auf Vorrat gekauft wurden. Auch unabhängig von dem Sondereffekt laufe das Geschäft gut, erklärte Novo Nordisk. Umsatzwachstum lieferten Diabetesmedikamente und Arzneien gegen Fettleibigkeit. Die Prognose wurde bestätigt.

Der Nettogewinn stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um knapp 1,5 Milliarden auf 11,9 Milliarden Dänische Kronen (1,59 Milliarden Euro) und übertraf damit die von Analysten in einer Factset-Umfrage prognostizierten 11,1 Milliarden Kronen. Der Umsatz legte um 16 Prozent auf 33,88 Milliarden Kronen zu, auch dies mehr als die Analystenerwartungen von 31,79 Milliarden.

Alle Produktionsstätten sind trotz der Pandemie in Betrieb, auch der Vertrieb läuft weltweit. Es wird jedoch erwartet, dass weniger neue Patienten eine Behandlung beginnen werden, erklärte Novo Nordisk.

Für das Jahr 2020 wird nach wie vor ein Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent in lokalen Währungen erwartet, was die Erwartungen an die Diabetes-Produkte Ozempic, Victoza und Rybelsus, das Adipositas-Produkt Saxenda sowie das Portfolio an Insulin der neuen Generation widerspiegelt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2020 03:08 ET (07:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.