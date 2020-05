Es geht nichts über eine gute altmodische "Risikobereitschaft", um den Kiwi vom Boden zu heben, berichten Ökonomen der ANZ Bank. Wichtige Zitate "In groben Zügen sind wir immer noch in einem Bereich von 0,59/0,60, und es ist schwer vorstellbar, dass sich das vor dem wichtigen MPS/Haushalts-Duo der nächsten Woche ändern wird, an dem alles makroökonomisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...