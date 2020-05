YIELCO Investments AG: YIELCO gewinnt ehemaligen CEO der BayernInvest, Dr. Volker van RüthDGAP-News: YIELCO Investments AG / Schlagwort(e): Personalie/Fonds YIELCO Investments AG: YIELCO gewinnt ehemaligen CEO der BayernInvest, Dr. Volker van Rüth (News mit Zusatzmaterial)06.05.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNGYIELCO gewinnt ehemaligen CEO der BayernInvest, Dr. Volker van RüthMünchen, 06.05.2020 - Die YIELCO Investments AG erweitert ihr Senior Team um Dr. Volker van Rüth (ehem. CEO BayernInvest, Geschäftsführer Warburg Invest, pers. haftender Gesellschafter bei Hauck & Aufhäuser) und plant die Erschließung weiterer Kundengruppen.Ab dem 1. Mai 2020 erweitert Dr. Volker van Rüth als Director das erfahrene Senior Team der YIELCO Investments AG und wird insbesondere für die Betreuung der Kundengruppen Sparkassen, VR-Banken und Unabhängige Vermögensverwalter verantwortlich zeichnen. Darüber hinaus bringt er umfangreiche Expertise in die Entwicklung von innovativen Investmentlösungen ein.Dr. Volker van Rüth verfügt über langjährige Erfahrung in Führungsfunktionen im institutionellen Asset-Management, zuletzt als CEO der BayernInvest mit Verantwortung für die Bereiche Fondsmanagement und Vertrieb. Der promovierte Betriebswirt begann seine Laufbahn 1993 bei der ehemaligen Landesgirokasse und setzte sie nach der Fusion bei der Landesbank Baden-Württemberg in verschiedenen Bereichen des Wertpapiergeschäfts fort. Aus der Funktion als Bereichsleiter "Asset-Management Institutionelle" in Stuttgart wechselte er innerhalb des Konzerns 2001 als Geschäftsführer zur damaligen Südkapitalanlagegesellschaft nach Frankfurt am Main, wo er kurze Zeit später zum Sprecher der Geschäftsführung berufen wurde. Von 2005 bis 2010 verantwortete er als persönlich haftender Gesellschafter des Privatbankhauses Hauck & Aufhäuser in Frankfurt u. a. die Bereiche "Unabhängige Vermögensverwalter", "Institutionelle Kunden/Asset-Management" sowie "Treasury". Von dort wechselte er 2011 als Geschäftsführer zu Warburg Invest und 2015 zur BayernInvest.Zu seinem Beginn bei YIELCO erläutert Dr. van Rüth: "Alternative Investments werden weiter an Bedeutung im Asset-Management gewinnen, jedoch entwickeln sie erst durch passgenaue Produktangebote und Zugangswege ihr volles Potenzial. Dieses Potenzial möchte ich gemeinsam mit YIELCO entfalten."Die Expertise und das Netzwerk von Dr. van Rüth und YIELCO ergänzen sich hervorragend, so auch Dr. Peter Laib, Vorsitzender des Aufsichtsrats der YIELCO Investments AG: "Mit seiner umfassenden und langjährigen Expertise im Bereich der Kapitalanlagen institutioneller Investoren ist Dr. Volker van Rüth ein großer Gewinn für uns und unsere Kunden. Aufgrund seiner weitreichenden Erfahrung im institutionellen Asset-Management können wir unser Produkt- und Leistungsangebot weiter ausbauen und maßgeschneiderte Investmentlösungen für unsere Kunden entwickeln. Ergänzend können wir nun noch stärker auf die besonderen Bedürfnisse von Sparkassen, VR-Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern eingehen."Über YIELCO Investments AGYIELCO ist ein unabhängiger, weltweit tätiger Spezialist für alternative Anlagen. Die Gesellschaft betreut aktuell ca. 5 Milliarden EUR an Kapitalzusagen von institutionellen Investoren und Family Officeses für die Segmente Infrastruktur, Private Debt und Private Equity.YIELCO Investments AG Promenadeplatz 12/3 80333 München Deutschland www.yielco.comZusatzmaterial zur Meldung:Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=TAESSHYVPY Dokumenttitel: Pressemeldung-YIELCO_gewinnt_Dr._Volker_van_Rüth06.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1035327 06.05.2020