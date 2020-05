Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts011/06.05.2020/09:45) - Wir alle haben momentan mit außerordentlichen Herausforderungen zu kämpfen: Die Arbeit im Home-Office, Kinderbetreuung, Social Distancing, berechtigte Sorgen, Ängste und großer Druck im eigenen Jobumfeld und der Wirtschaft machen uns zu schaffen. Der weltweite Ausnahmezustand wird dabei schnell zu einer persönlichen Krise. Permanenter Stress und Mehrfachbelastungen zehren als Folge an Körper und Geist. Einen Ausgleich zu finden und den Stress aktiv und effektiv abzubauen erscheint dabei oft schwierig. Mit den go4health-Stressbewältigungstagen wollen wir einen hilfreichen Beitrag dazu leisten. Belastungsprobe Viele von uns sind derzeit von massiven, negativen Veränderungen in unserem Berufs- und Privatleben betroffen, die sich auch auf Körper und Geist auswirken. Eine Studie der Universität Graz (1) mit rund 4.000 Teilnehmern zeigt diese Realität deutlich auf: Ein Fünftel aller Teilnehmer wies moderate bis schwere Angstsymptome auf, gut ein Viertel zeigte mittlere bis schwere Symptome einer Depression. Eine weitere Studie aus Österreich (2) beschäftigte sich mit der Schlafqualität und dem Stresspegel im Corona-Alltag. Von 500 Befragten gaben 39 Prozent an, aktuell verstärkt unter Stress zu leiden und weitere 32 Prozent meinten, seit Ausbruch der Coronakrise (viel) schlechter zu schlafen. Studien, aber vor allem persönliche Erfahrungen in der Krise zeigen, wie wichtig es ist, gerade jetzt besonders auf sich selbst zu achten. Die Stressbewältigungstage von go4health bieten dafür den nötigen Rahmen und Anreiz. Ausgleich im Ausnahmezustand In dieser Zeit der permanenten Anspannung ist es essentiell, sich bewusst einen Ausgleich zu schaffen. Nur so kann verhindert werden, dass Stress zum Dauerzustand wird und unsere körperliche und mentale Gesundheit langfristig in Mitleidenschaft gezogen wird. Konzentrationsschwierigkeiten, Gereiztheit, aber auch Bluthochdruck und chronische Muskelverspannungen können ansonsten die Folge sein. Auch wenn sich sowohl unsere Gesellschaft als auch unser eigener Körper und Geist derzeit in einem ständigen Alarmzustand befinden, ist es dennoch möglich, auch in dieser Situation Ruhe und Gelassenheit zu finden. Mit wenigen - dafür aber ganz bewussten - Minuten täglich kann man sein individuelles Wohlbefinden steigern, Stress abbauen und die eigene Widerstandsfähigkeit verbessern und langfristig erhalten. Stressbewältigung mit go4health Die Stressbewältigungstage von go4health bieten genau diesen Ausgleich. 14 Tage lang versorgt das go4health Team die User der go4health App mit durchdachten Workouts zum Stressabbau, mentalen Trainings für mehr Achtsamkeit und Gelassenheit sowie sanften Ausdauereinheiten an der frischen Luft für einen klaren Kopf. Der Stress kann so gezielt bekämpft und die Anspannung aktiv gelöst werden. Die täglichen Herausforderungen motivieren zur bewussten Beschäftigung mit sich selbst, ergänzen die bewährten go4health Trainingsprogramme optimal und sorgen für einen Ausgleich in der aktuellen Ausnahmesituation. Zusätzlich dazu gibt es wertvolle Hintergrundinfos und zahlreiche Tipps und Tricks zum effektiven Stressabbau direkt in der App - so gelingt es, auch in der Krise stark zu bleiben und langfristige Resilienz zu entwickeln. Der Mehrwert Neben der kostenlosen "go4health - gesund leben"-App und den Stressbewältigungstagen bietet go4health noch weitere Vorteile: Praktische Video-Tutorials zeigen, wie Übungen funktionieren, Audioanleitungen führen durch die Meditationen und Mentalübungen. Auf dem Blog teilen unsere Experten ihr Wissen mit Interessierten in Form von spannenden und informativen Beiträgen. Konkrete Tipps und Handlungsanweisungen machen dieses Wissen sofort umsetzbar und wirksam - auch in Krisenzeiten. So einfach ist die Registrierung Über die go4health App können sich User direkt zur Challenge anmelden. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten sie eine Bestätigungs-E-Mail. Wichtig: Für den optimalen Ablauf sollte die aktuellste Version der "go4health - gesund leben" App installiert sein. Ab 6.5.2020 erhalten die Teilnehmer dann Tipps, Übungen und Aufgaben, die ihnen in diesen turbulenten Zeiten zu mehr Ausgeglichenheit verhelfen - und das alles kostenlos! Alle Infos zur Challenge und zur Anmeldung gibt es hier: https://go-4-health.com/go4health-challenge Über go4health go4health bietet mit der "go4health - gesund leben"-App einen ganzheitlichen Ansatz für das persönliche Gesundheitsmanagement. Drei digitale Coaches begleiten die User im Dreiklang Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit durch den Tag. In Zusammenarbeit mit internen und externen Experten entstehen vielfältige und spannende Blogs, informative Newsletter und individuelle Trainingsangebote. Eine kommunikative und interessierte Online-Community auf Facebook & Co unterstützt zusätzlich bei der Umsetzung einer freudvollen und gleichzeitig gesunden Lebensweise. 