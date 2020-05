flatex Morning-news DAX update (06.05.2020)

Die umsatzstarken asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Mittwoch überwiegend Kursgewinne auf. Besonders stark konnte der südkoreanische Kospi zulegen, der um 1,76 Prozent auf 1.928,76 Punkte kletterte. Die Börsen in Japan blieben weiterhin feiertagsbedingt geschlossen. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit durchweg im grünen Bereich ? der Dow Future notierte eine halbe Stunde nach der europäischen Börseneröffnung mit einem Aufschlag von rund 150 Indexpunkten. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 10.716,51 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag via Xetra mit einem hohen Kursgewinn von 2,51 Prozent bei 10.729,46 Punkten. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 30. April 2020 bei 11.235,57 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 04. Mai 2020 bei 10.426,12 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei 10.831/10.926/11.044 und 11.235 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 10.617 und 10.426 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 10.308/10.235/10.117 und 9.926 Punkten in Betracht.

