Filderstadt/Stuttgart/Wien (pts014/06.05.2020/10:10) - In Zeiten der Corona-Krise ist die Versorgung an Desinfektionsmitteln nicht nur eine Frage des Produktionsvolumens. Anlagen und Maschinen zur Erzeugung und Verarbeitung der dringend benötigten Desinfizientien müssen auch unter Vollauslastung Sicherheit für den Menschen gewähren. TÜV AUSTRIA prüfte kürzlich Produkte des Maschinenbauers Raff + Grund GmbH, der mit seinen Anlagen seinen Beitrag leistet, Versorgungslücken durch die Bereitstellung sicherer Maschinen zur Herstellung von Desinfektionsmitteln zu schließen. Maschinen und Anlagen zur Produktion von Desinfektionsmitteln zählen zu einer Produktgruppe mit besonderen Sicherheitsanforderungen. Bei der Herstellung von Desinfizientien wird eine explosionsfähige Atmosphäre erzeugt, die durch eine Zündquelle, zum Beispiel einen Funken, entfacht werden könnte. Die richtigen Schutzkonzepte vermeiden solche Gefahren: neben der Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) kommt auch die Richtlinie 2014/34/EU (Richtlinie für explosionsgeschützte Betriebsmittel - ATEX, siehe https://www.tuv-ad.de/atex/ ) zur Anwendung. Die Richtlinie für explosionsgeschützte Betriebsmittel - ATEX definiert die Anforderungen an Produkte in explosionsgefährdeten Bereichen, um deren sicheren Einsatz zu ermöglichen. Bei positiver Prüfung der Anlagen und Maschinen bestätigt TÜV AUSTRIA deren Sicherheit und Einhaltung der Anforderungen mit einem entsprechenden ATEX-Zertifikat. Hersteller belegen mit dem ATEX-Zertifikat des TÜV AUSTRIA, dass sein unabhängig geprüftes Produkt den besonderen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht- siehe: https://www.tuv-ad.de/produktzulassungen/ Weitere Informationen: https://www.tuvaustria.com/de | https://www.tuv-ad.de/atex/ | https://www.tuv-ad.de/produktzulassungen/ (Ende) Aussender: TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH Ansprechpartner: Markus Pflüger Tel.: +49 711 722 336 22 E-Mail: markus.pflueger@tuv.at Website: www.tuvaustria.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200506014

