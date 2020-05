Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft dämpft vor dem Bund-Länder-Treffen allzu große Erwartungen an eine schnelle Erholung der Wirtschaft. Trotz erster Lockerungen gerade im Einzelhandel stehen bei mehr als jedem dritten Unternehmen in Deutschland die Geschäfte ganz oder in großen Teilen still, ergab eine Vorabauswertung einer noch laufenden Unternehmensbefragung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK).

Auch wenn jedes zweite Unternehmen der Reisebranche und sogar vier von fünf Betrieben des Gastgewerbes nach eigenem Bekunden zu einem schnellen Hochfahren in der Lage sind, werde eine Normalisierung der Wirtschaft noch dauern.

"Ein Einstieg in den Re-Start bedeutet ja nicht, dass die Unternehmen nach fast zwei Monaten Shutdown gleich wieder ohne Einschränkung loslegen dürfen. Durch den erhöhten Gesundheitsschutz haben sie erst einmal deutlich mehr Aufwand, höhere Kosten und zugleich für einen langen Zeitraum weniger Umsatz", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.

Er mahnte die Politik, dass alle Belastungen der Wirtschaft, die nicht dem erhöhten Gesundheitsschutz dienen, nun dringend überdacht werden sollten. "Die Unternehmen müssen sich jetzt darauf konzentrieren, die Corona-Herausforderungen einerseits und ihren betrieblichen Wiederaufbau andererseits unter einen Hut zu bekommen. Alles, was sie dabei entlastet, hilft auch der gesamtwirtschaftlichen Erholung", so Schweitzer.

