FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.05.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ENQUEST PRICE TARGET TO 10 (12) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HURRICANE ENERGY PRICE TARGET TO 16 (18) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1050 (1470) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1350 (1210) P - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7500 (7400) P - 'HOLD' - HSBC RAISES COATS GROUP TO 'BUY' ('REDUCE') - TARGET 62 (69) PENCE - JEFFERIES RAISES HISCOX TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 850 (1325) PENCE - JPMORGAN CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 850 (875) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 110 (120) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS METRO BANK PRICE TARGET TO 120 (150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 320 (390) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 860 (760) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS RBS PRICE TARGET TO 145 (150) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SAGE PRICE TARGET TO 535 (550) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

