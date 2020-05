Bonn (ots) - Der phoenix-Politik-Podcast "unter 3" hatte schon viele prominente Gäste, dieses Mal kommt ein ganz besonderer - nicht zuletzt im Hinblick auf aktuelle Debatten über den Parlamentarismus in Zeiten der Krise. Er ist einer der Verfechter des Parlamentarismus schlechthin: Der CDU-Politiker Norbert Lammert, 37 Jahre in Regierungen und Parlamenten tätig, davon zwölf Jahre als Bundestagspräsident, seit 2018 Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Wenn es um die Rechte des Parlaments, des einzelnen Abgeordneten oder der Opposition ging, fand der "Herzschrittmacher der Demokratie" (Tagesspiegel) stets sehr klare Worte.Zu "unter 3 - dem phoenix-Politik-Podcast" kommt der gebürtige Bochumer in einer Zeit, in der sich die Politik im allgemeinen und der Parlamentarismus im besonderen großen Herausforderungen gegenübersehen: aktuell durch die Corona-Krise, schon seit längerem durch gezielte Angriffe auf seine Institutionen. Für Thorsten Faas (@wahlforschung), Politikwissenschaftler an der FU Berlin, und phoenix-Korrespondent @ErhardScherfer stellen sich Themen und Fragen folglich fast von allein: Wo steht die Republik in diesen Tagen? Wird das Parlament hinreichend an den Corona-Entscheidungen beteiligt? Was kann eine Stiftung wie die KAS zu einer besseren Debattenkultur beitragen? Worin liegt heute generell der Sinn politischer Stiftungen? Wird es jemals eine Wahlrechtsreform geben, die ihren Namen verdient hat? Und was wird eigentlich aus dem VfL Bochum?Die 18. Folge des phoenix-Politik-Podcasts "unter 3" wird ab Donnerstag auf phoenix.de (https://phoenix.de/s/75) und in diversen Podcast-Apps für iOS und Android zu finden sein. Seit August 2019 analysiert und betrachtet der Podcast aktuelle Themen der Woche aus unterschiedlichen Perspektiven: aus der von Politikerinnen oder Politikern, aus der Sicht der Politikwissenschaft und aus der von Journalisten. Der Titel "unter 3" spielt augenzwinkernd auf eine Regel bei Hintergrundgesprächen im Berliner Politikbetrieb an: Eine Information, die "unter 3" weitergegeben wird, darf nicht zitiert werden und keiner Quelle zugeordnet werden können.Folgende Gäste haben bisher an dem phoenix-Politik-Podcast mitgewirkt:Katrin Göring-Eckardt (Grüne), 30. August 2019Barbara Hendricks (SPD), 13.September 2019Ruprecht Polenz (CDU), 23. September 2019Gesine Lötzsch (Linke), 14. Oktober 2019Carsten Schneider (SPD), 25. Oktober 2019Michael Grosse Brömer (CDU), 08. November 2019Linda Teuteberg (FDP), 22. November 2019Ralf Stegner (SPD), 07. Dezember 2019Elisabet Niejahr, Journalistin und Autorin, 20. Dezember 2019Britta Haßelmann (Grüne), 10. Januar 2020Laura-Christine Krause, Geschäftsführerin More in Common, 24. Januar 2020Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), 13. Februar 2020Wolfgang Schmidt (SPD), 20. Februar 2020Dorothea Bär (CSU), 05. März 2020Petra Pau (Linke), 20.März 2020Lars Klingbeil (SPD), 09. April 2020Ulrike Demmer, Stellvertretende Regierungssprecherin der Bundesregierung, 27. April 2020Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4589749