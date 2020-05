Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstandsvorsitzende des Spezialchemiekonzerns Lanxess, Matthias Zachert, tendiert beim Ausblick für das laufende Quartal eher zum unteren Ende der Prognosespanne. Der CEO begründete seine Vorsicht während der Telefonkonferenz anlässlich der Vorlage der Erstquartalszahlen mit den teils massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Kölner MDAX-Konzern hatte am Berichtstag ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 200 und 250 Millionen Euro für das zweite Quartal in Aussicht gestellt. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Lanxess noch 280 Millionen Euro erwirtschaftet.

Bei Vorlage der Erstquartalszahlen hat Lanxess die Investoren zudem darauf eingestimmt, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht nur im laufenden, sondern auch im dritten Quartal noch verstärken werden. Zur Begründung verwies Zachert während der Telefonkonferenz auf die extrem hohe Arbeitslosigkeit in den USA, deren Auswirkungen auf das Verhalten der US-Konsumenten sich vor allem im dritten Quartal zeigen dürften.

Auch die großflächige Kurzarbeit in Deutschland dürfe man bei dieser Einschätzung nicht außen vor lassen. Neben der reduzierten Kaufkraft spielt hier nach Einschätzung von Zachert aber auch die Unsicherheit der Bevölkerung durch mangelnden Optimismus eine entscheidende Rolle. Dabei besteht laut Zachert in Deutschland kein Grund für Pessimismus: Deutschland habe ein hervorragendes Gesundheitssystem, hob er hervor, und die Bevölkerung zeichne sich durch die notwendige Disziplin in der Krise aus. Bei aller gebührenden Vorsicht gebe es keinen Grund, unnötige Ängste zu schüren. Sein Credo mit Blick auf Deutschland lautet daher: "Wir kriegen das hin!"

