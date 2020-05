Vielen Quartalsberichten und Lockerungsschritten in der Virus-Pandemie stehen nach wie vor wenige langfristige Kurstreiber entgegen.Paris - An den europäischen Börsen hat sich zur Wochenmitte wieder eine gewisse Trägheit unter den Anlegern eingestellt. Vielen Quartalsberichten und Lockerungsschritten in der Virus-Pandemie stehen nach wie vor wenige langfristige Kurstreiber entgegen. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 blieb damit bis zum Mittag recht unbewegt und stand zuletzt mit 2869,70 Punkten zu 0,22 Prozent im Minus.

