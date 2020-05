Hamburg (ots) - Ab sofort gibt es das Swapfiets Fahrrad-Abo zum Tchibo Vorteilspreis, denn die Anmeldegebühr in Höhe von 15 Euro entfällt. Ab 16,50 Euro pro Monat erhält der Kunde sein persönliches Mietrad mit Mobilitäts-Garantie. Zur Wahl stehen das Original Hollandrad und das Deluxe 7 Citybike. Das Abo ist monatlich kündbar, der Kunde also völlig flexibel.Mieten statt kaufen. Tchibo bietet ab sofort für die Dauer von 12 Wochen eine umweltfreundliche und preisgünstige Mobilitätslösung an: ein flexibles Swapfiets Fahrrad-Abo mit Vor-Ort-Reparaturservice. Die aus den Niederlanden stammende Firma bietet ihrenRundum-Sorglos-Service mittlerweile in 30 deutschen Städten an - von Aachen bis Wiesbaden. Das gewünschte Fahrrad lässt sich mit wenigen Klicks online bestellen unter www.tchibo.de/swapfiets (https://www.tchibo.de/persoenliche-leihraeder-von-swapfiets-bei-tchibo-c400115381.html). Die sonst anfallende 15 Euro Anmeldegebühr für Neukunden entfällt bei Tchibo.Nach der Bestellung kann das persönliche Abo-Fahrrad im Swapfiets Store abgeholt werden. In Städten in denen Aufgrund der aktuellen Situation die Geschäfte noch nicht wieder geöffnet haben, erfolgt die Lieferung frei Haus. So lange das Abo läuft, bietet Swapfiets eine Mobilitätsgarantie durch einen Kundenservice, der das Rad im Fall einer Panne innerhalb von 24 Stunden repariert oder austauscht. Auch Wartungen sind inklusive.Die Fahrräder sind technisch hochwertige und schicke Eigenentwicklungen, erkennbar an einem hellblauen Vorderreifen. Das Hollandrad "Original" kostet 16,50 Euro pro Monat, hat einen großen Front-Gepäckträger, eine Beleuchtung mit Nabendynamo sowie Rücktritt- und Rollenbremse. Es kommt ohne Gangschaltung aus und bietet die bequeme, aufrechte Sitzposition.Das Cityrad "Deluxe 7" für monatlich 19,50 Euro richtet sich an Fahrradfahrer, die gerne häufiger unterwegs sind. Denn neben der notwendigen Rücktritt- und Rollenbremse, Beleuchtung mit Nabendynamo und Front-Gepäckträger bietet das Deluxe 7 zudem eine hochwertige Sieben-Gang-Nabenschaltung.Studenten und Auszubildende erhalten auf beide Modelle 2 Euro Rabatt pro Monat und können sich ihr Fahrrad-Abo ab monatlich 14,50 EUR sichern. Alle Swapfiets-Fahrräder sind mit hochwertigen Schlössern ausgerüstet und bei Diebstahl erhält man günstig und unkompliziert Ersatz.Das Abo bietet neben der monatlichen Kündbarkeit weitere Flexibilität: Wer will, kann zwischen den Modellen und auch verschiedenen Standorten wechseln. Das funktioniert ganz einfach per App. Wer etwa aus Hamburg kommt und für ein Projekt zeitweise nach München geht, meldet sein Abo einfach um.Zusätzliches Bildmaterial im Tchibo Media Center (https://www.tchibo.com/servlet/content/310260/-/starteseite-deutsch/presse/media-center.html)Weitere Informationen für Journalisten:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: Helen.Rad@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/4590006