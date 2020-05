Köln (ots) - Schluss mit Selbstzweifeln und Unsicherheit! Ab dem 1. Juni startet die neue Makeover-Reality-Show "The Diva in me" exklusiv auf TVNOW, in der sich drei schillernde Drag Queens der Herausforderung annehmen, fünf Frauen ihr verlorenes Selbstbewusstsein zurückzugeben - und ihre innere Diva zu wecken. In insgesamt fünf Folgen begibt sich das Trio wöchentlich auf eine ganz persönliche Reise mit einem Schützling, erfährt dessen Träume und Wünsche und verwandelt ihn schlussendlich in eine umwerfende, stolze Drag Queen. Zudem wartet auch noch eine Spezial-Folge auf die TVNOW User, in der sich die Drei einer ganz besonderen Dame widmen: der polarisierenden Luxus-Lady Claudia Obert! Im TVNOW Original gesteht die sonst so toughe Modeunternehmerin, dass ihr nicht nur einmal das Herz rausgerissen wurde, und zeigt eine Seite von sich, die die Öffentlichkeit so noch nie gesehen hat.Über "The Diva in me"Manchmal braucht es mehr, um sich aus einem emotionalen Loch zu befreien und das eigene Selbstwertgefühl wiederzufinden. Hier kommen die drei Drag Queens Barbie Breakout, Sheila Wolf und Kelly Heelton ins Spiel! Mit ihrer künstlerischen, humorvollen und einfühlsamen Drag-Attitüde bringt das Trio die ganz persönliche innere Diva jeder der fünf Frauen zum Vorschein und hilft ihnen dabei, versteckte Talente, Power und Selbstliebe zu finden. Zusammen mit ihren Schützlingen entwickeln sie einen eigenen Drag Look mit auffallendem Outfit und Styling. Außerdem erarbeiten sie eine kleine Performance, die dann zum finalen Höhepunkt jeder Folge vor den Queens präsentiert wird. Denn in jedem von uns steckt eine Diva, die erweckt werden will! Produziert wird "The Diva in me" von RTL STUDIOS im Auftrag von TVNOW.Nachschub für "RuPaul's Drag Race"-Fans!Außerdem erweitert TVNOW sein Angebot ab dem 01.06. mit einem umfassenden Paket der Emmy-prämierten Show "RuPaul's Drag Race", unter anderem mit den ersten vier Staffeln des US-Originals sowie einer deutschen Voiceover-Version der ersten Staffel "RuPaul's Drag Race UK". Seit einem Jahrzehnt unterhält die Drag Competition mit Host RuPaul Fans auf der ganzen Welt mit einer spektakulären Mischung aus "Charisma", "Uniqueness", "Nerve" und "Talent". Die Show präsentierte mehr als hundert talentierte Drag Queens, die alle mit ihrem Gesang, Tanz, Schauspiel und Designtalenten um die Drag Race-Krone kämpfen.Alle Infos zu "The Diva in me" sowie ausführliche Steckbriefe zu den Queens finden Sie in unserem Newsroom.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationGreta SchneiderMail: greta.schneider@mediengruppe-rtl.deFotowünsche:TVNOW BildredaktionJasmin Menzerjasmin.menzer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4590032