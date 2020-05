Solarforscher und die Solarwirtschaft in Europa sind besorgt, weil die Photovoltaik im Green Deal der Europäischen Union kaum vorkomme. Daher haben sich 90 Akteure jetzt zu einem neuen Bündnis unter dem Titel "Solar Europe Now" zusammengeschlossen. Laut Aussage von Solar Europe Now gehört dem Bündnis die gesamte Wertschöpfungskette der europäischen Solarbranche an. Für sie ist ein Mangel an Unterstützung für Forschung und Entwicklung ein Zeichen für zu wenig Photovoltaik im Green Deal. Zudem fehlten ...

