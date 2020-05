Genf (www.anleihencheck.de) - Während aus den Daten zu Arbeitsmarkt und Bruttoinlandsprodukt ein historischer Schock für "Main Street" hervorgeht, hat "Wall Street" im April gemessen an der Aktienkursentwicklung einen der besten Monate aller Zeiten erlebt, so die Experten von Unigestion."Diese Entkopplung zwischen der Realwirtschaft und den Kapitalmärkten ist vor allem auf die neue Rolle der Zentralbanken zurückzuführen", sage Guilhem Savry, Head of Macro and Dynamic Allocation im Cross-Asset-Team des schweizerischen Vermögensverwalters Unigestion. Dieses "neue Normale" werde auch anhalten, da sowohl der Umfang als auch die Auswirkungen der Maßnahmen der Zentralbanken zu wichtig geworden seien, um mittelfristig beseitigt zu werden. Das so genannte Tail Risk habe sich damit zwar vom Markt zurückgezogen, sei jedoch unverändert vorhanden. Denn an den Aktienmärkten beispielsweise seien nur wenige Segmente an der zurückliegenden Rally beteiligt gewesen. ...

