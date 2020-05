BERN (dpa-AFX) - Gut sieben Wochen nach Schließung der Schweizer Grenzen verlangen Abgeordnete von der Regierung einen klaren Fahrplan für die Öffnung. Der freie Personenverkehr müsse wieder hergestellt werden, sobald es die epidemiologische Lage zulasse, verlangte die größere Parlamentskammer, der Nationalrat, am Mittwoch. Der Antrag wurde in einer Sondersitzung mit 129 zu 49 Stimmen angenommen. Die Regierung sei willig, versicherte Justizministerin Karin Keller-Sutter. Ausschlaggebend seien aber Vereinbarungen mit den Nachbarstaaten.



Die Schweiz hat erste Maßnahmen, die zur Eindämmung des Coronavirus verhängt worden waren, bereits gelockert. Von Montag an sind Schulen, Geschäfte und Museen wieder auf, allerdings unter strikten Vorschriften. Die Grenzen bleiben aber dicht - außer für heimkehrende Schweizer oder Menschen mit Aufenthaltsgenehmigung, für Grenzgänger mit Jobs und in Härtefällen. Offene Grenzen seien unter anderem nötig, um den Tourismus wieder in Gang zu bringen, sagte die FDP-Abgeordnete Christa Markwalder./oe/DP/jha

