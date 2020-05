Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission senkt BIP-Prognosen für 2020 drastisch

Die EU-Kommission hat ihre Prognosen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Euroraum wegen der Corona-Pandemie und der gegen ihre Ausbreitung ergriffenen Maßnahmen drastisch gesenkt. Wie die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose mitteilte, rechnet sie für das laufende Jahr mit einem BIP-Rückgang um 7,7 Prozent, gefolgt von einem Anstieg um 6,3 Prozent im nächsten Jahr. Im November 2019 hatte sie noch Wachstumsraten von je 1,2 Prozent erwartet.

Corona-Krise treibt Schuldenstände in Europa auf neue Rekordhöhen

Die massiven Hilfsprogramme der EU-Staaten gegen die Folgen der Corona-Krise treiben die Schuldenstände in Europa dieses Jahr auf neue Rekordhöhen. In der Eurozone werde die Gesamtverschuldung der Staaten 2020 voraussichtlich "einen neuen Höchststand" von 102,7 Prozent der Wirtschaftsleistung erreichen, teilte die EU-Kommission in ihrer Frühjahrsprognose mit. In der gesamten EU aus 27 Staaten sind es 95,1 Prozent.

Aktivität der deutschen Dienstleister im April kollabiert

Die Geschäftstätigkeit der deutschen Dienstleister ist im April durch den Ausbruch der Coronavirus-Krankheit und die daraus resultierenden Ausgangssperren so stark wie nie zuvor beeinträchtigt worden. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich fiel auf 16,2 Punkte von dem bisherigen Allzeittief von 31,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war sogar ein Rückgang auf 15,9 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Deutscher Auftragseingang sinkt im März mit Rekordtempo

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im März noch schlechter als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 15,6 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 16,0 (Februar: plus 1,9) unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Das war der größte monatliche Rückgang seit Beginn der Datenreihe 1991. Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um 10,0 Prozent prognostiziert. Die Ökonomen nennen jetzt als einen wichtigen Grund für die schwache Entwicklung die Lieferkettenproblematik.

Rekordeinbruch der Eurozone-Wirtschaft im April

Die Eurozone hat im April wegen der Coronavirus-Pandemie den stärksten jemals gemessenen Einbruch der Wirtschaftsleistung verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf das Rekordtief von 13,6 Zählern gegenüber 29,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 13,5 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 2,292 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 2,292 Milliarden US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Am Vortag hatte eine Bank eine Summe von 200 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,30 (zuvor: 0,29) Prozent.

EZB teilt bei 84-tägigem Dollar-Tender 1,795 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem wöchentlichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 84 Tagen 1,795 Milliarden US-Dollar an vier Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 1,610 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,29 (zuvor: 0,32) Prozent.

DIHK dämpft Erwartungen an schnelle wirtschaftliche Erholung

Die deutsche Wirtschaft dämpft vor dem Bund-Länder-Treffen allzu große Erwartungen an eine schnelle Erholung der Wirtschaft. Trotz erster Lockerungen gerade im Einzelhandel stehen bei mehr als jedem dritten Unternehmen in Deutschland die Geschäfte ganz oder in großen Teilen still, ergab eine Vorabauswertung einer noch laufenden Unternehmensbefragung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK).

Kretschmann kritisiert Ministerpräsidenten für Corona-Alleingänge

Vor den Bund-Länder-Beratungen zum gemeinsamen Vorgehen in der Corona-Pandemie hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine Amtskollegen für Alleingänge kritisiert. "Anstatt die heutige Beratung abzuwarten, sind jetzt eine ganze Reihe von Kollegen mit eigenen Öffnungen vorgeprescht. Unsere Stärke lag bislang im gemeinsamen und behutsamen Vorgehen", sagte er dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

Spahn: Lockerungen der Corona-Auflagen bei Einhaltung der Hygieneregeln

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich offen für regional ausgestaltete Lockerungen der Corona-Maßnahmen gezeigt. Die Infektionszahlen seien gefallen. Solange Abstände eingehalten und Hygieneregeln beachtet würden, könnten die Auflagen gelockert werden, sagte der CDU-Politiker im ARD-Morgenmagazin. Wichtig sei aber, dass bei den Beratungen von Bund und Ländern am heutigen Mittwoch eine gemeinsame Linie verabredet werde.

Kabinett bringt Mehrwertsteuersenkung für Restaurants auf den Weg

Das Bundeskabinett hat die vom Koalitionsausschuss wegen der Corona-Krise vereinbarte Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie auf 7 Prozent von 19 Prozent auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte das "Corona-Steuerhilfegesetz", wie das Finanzministerium mitteilte. Die bis Ende Juni 2021 befristete Regelung, die nun das Parlament beschließen muss, soll für Speisen in Restaurants, nicht aber für Getränke gelten. Speisen zum Mitnehmen unterliegen bereits jetzt dem ermäßigten Satz.

FDP und Union rufen Bundesverfassungsgericht wegen Berliner Mietendeckel an

Die Bundestagsfraktionen von FDP und CDU/CSU ziehen gegen den Berliner Mietendeckel vor das Bundesverfassungsgericht. Alle Abgeordneten der FDP und mehr als 200 Parlamentarier der Union wollen am Mittwoch einen Antrag zur Normenkontrolle am höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe einlegen, wie ein Sprecher der FDP-Fraktion der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Maskenpflicht in Hessen ist rechtmäßig

Die sogenannte Maskenpflicht in Hessen ist rechtmäßig. Das entschied für das Bundesland der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel in einem am Mittwoch bekanntgegebenen Eilbeschluss vom Vortag. Der Mund-Nase-Schutz könne "ein weiterer Baustein" zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sein, hieß es.

Regierung rechnet wegen Corona mit starkem Anstieg der Hartz-IV-Kosten

Die Bundesregierung rechnet infolge der Corona-Krise mit einem starken Anstieg beim Bezug von Hartz-IV-Leistungen. Aufgrund der Pandemie geht das Bundesarbeitsministerium davon aus, dass es in den kommenden sechs Monaten bis zu 1,2 Millionen zusätzliche Bedarfsgemeinschaften geben wird, wie das Ministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Bundestag mitteilte. Die Antwort der Regierung liegt den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor.

Koalition will Bundestagswahl gegen Corona absichern

Um die Bundestagswahl auch bei neuen Corona-Wellen im Herbst nächsten Jahres durchführen zu können, bereitet die Koalition eine Novelle des Wahlrechtes vor. Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Innen- und Rechtsexperten von Union und SPD. Danach soll die Möglichkeit geschaffen werden, über die Zusammensetzung des nächsten Bundestages allein durch Briefwahl zu entscheiden.

Corona-Notruf aus Amazonas-Hauptstadt an Deutschland

In der Corona-Krise kommt ein Notruf aus Brasilien an Deutschland: Die Hauptstadt des Bundesstaats Amazonas, Manaus, bat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und 20 weitere Staats- und Regierungschefs dringend um Hilfe. Nur mit medizinischer und finanzieller Unterstützung der Weltgemeinschaft könnten "die Leben derjenigen gerettet werden, die den Regenwald schützen", sagte Bürgermeister Arthur Virgilio in einer Videobotschaft.

