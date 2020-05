Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Rothenburg (pts028/06.05.2020/14:05) - Als führendes Unternehmen im Schulmaterial- und Lernmedienbereich unterstützt die Suisselearn Media AG ihre Geschäftsprozesse mit einer integrierten Gesamtlösung, welche ERP, CRM und E-Commerce umfasst. Alles aus einer Hand, lautete die Aufgabe und Opacc Software AG bot die Lösung dazu. Das Unternehmen beschäftigt in saisonalen Spitzen bis zu 90 Mitarbeitende, um die rund 15'000 Kunden in der ganzen Schweiz zu beraten und zu beliefern. Nebst der eigenen Produktion von Schulheften, Heftblättern und Zeichenpapier sowie Lernmedien verfügt die Suisselearn Media AG über ein lehrplangerechtes Sortiment mit über 10'000 Artikeln für Spielgruppen, Kindergärten, Primar- und Sekundarschulen sowie schulähnliche Institutionen in der ganzen Schweiz. Im Zentrum stand die Einführung einer integrierten Gesamtlösung fur Stammdatenpflege, Auftragsbearbeitung, Kundenmanagement und Online-Shop, um die Problematik von Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Lösungen möglichst zu vermeiden. Online-Shop als wichtiger Baustein Wie geplant, wurde der ERP-Funktionsumfang schrittweise mit weiteren Anwendungen von Opacc ausgebaut. 2018 erfolgte mit der Einführung von OpaccEnterpriseShop die bisher letzte Phase, welche jedoch für das Unternehmen gemäss Thomas Hiltebrand von grösster Bedeutung ist: "Dadurch sind wir heute in der Lage, unseren Kunden ein perfektes Einkaufserlebnis zu bieten, welches sich optimal an ihren individuellen Bestellprozessen orientiert." Zentrale Datenhaltung Das Erfolgsgeheimnis hinter dem effizienten Zusammenspiel aller Vertriebskanäle bei Suisselearn Media ist die vollständig integrierte Systemlandschaft aus ERP, CRM und E-Shop. In OpaccERP werden die zentralen Stammdaten geführt, die Warenwirtschaft gesteuert und die Verkaufs- und Einkaufsprozesse abgewickelt. Das zentrale Adress-Management verhindert Doppelspurigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass umfassende Adressangaben zur Verfügung stehen. Gleiches gilt fur das Produktdaten-Management. Individuelle Bestellprozesse Suisselearn Media setzt auf einen modernen Online Shop, welcher keine Wünsche offen lässt. Flexible Filter- und Suchmöglichkeiten, die Schnellerfassung von Bestellungen, das Favorisieren oder Vergleichen von Artikeln oder die Suche ähnlicher Produkte, die Darstellung von Bestsellern oder Miniprix-Sortimenten ist nur eine kleine Auswahl zahlreicher Funktionen. Es ist vor allem auch die Möglichkeit, sich ganz an die individuellen Bestellprozesse der Kunden anzupassen, verbunden mit einer hohen Lieferbereitschaft. "Eine optimale Customer Experience ist entscheidend", sagt Thomas Hiltebrand. "Damit lassen sich kundenspezifische Sortimente abbilden, Freigabeprozesse unterstützen, Budgetvorgaben fur Lehrpersonen verwalten, Sortimente pro Besteller einschränken und vieles mehr. Selbst fur unsere Mitarbeitenden im Innen- und Aussendienst ist der Online-Shop von Opacc inzwischen zu einem zentralen Nachschlagewerk für alle unsere Produkte geworden." Plattform für hybriden Einkauf Opacc deckt mit dem EnterpriseShop sowohl den Distanzhandel wie auch den stationären Handel ab. Dies wird vom Markt immer mehr gefordert. Urs P. Amrein, Marketing Manager bei Opacc Software AG: "Omni-Channel-Kunden, die über verschiedene Kanäle einkaufen und die gesamte Angebotspalette nutzen, verhalten sich auf lange Sicht loyaler zum Unternehmen und werden damit wertvoller." (Ende) Aussender: Stockerdirect AG Ansprechpartner: Beni Stocker Tel.: +41 41 340 75 66 E-Mail: b.stocker@stockerdirect.ch Website: www.opacc.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200506028

