Zu den neuesten Produktveröffentlichungen gehören Risk Modeler 2.0, neue und aktualisierte HD-Modelle und intelligente Anwendungen, die speziell zur Orientierung in einer wachsenden Risikolandschaft entwickelt wurden

In dem Maße, wie sich die Welt tiefgreifend verändert, verändert sich auch das Risiko. Klimawandel, Pandemien und Cyberattacken sind Bedrohungen, die wir alle jetzt auf neue und innovative Weise in Betracht ziehen müssen. Ein eingehenderes Verständnis der Risiken hilft, bessere Entscheidungen zu treffen, was ein durchgehendes, besseres Risikomanagement ermöglicht. Heute kündigte RMS, das weltweit führende Unternehmen für Katastrophenrisikolösungen, bei der Eröffnung seiner jährlichen Exceedance-Konferenz bedeutende neue Modell- und Produktveröffentlichungen und Updates für RMS Risk Intelligence (RI) an.

RMS Risk Intelligence (RI), das erstmals im Mai 2019 eingeführt wurde, ist eine offene, modulare, einheitliche und zuverlässige Cloud-Plattform, die fortschrittliche Modellierung, vertiefte Einblicke in Risiken und Analysen ermöglicht. Durch die Nutzung einer Cloud-basierten Architektur bietet RI eine höhere Leistung und Skalierbarkeit. Mit der RMS Risk Intelligence-Plattform muss keine Hard- oder Software gewartet werden, so dass der Fokus auf der Senkung der Betriebskosten liegt. Die Plattform ermöglicht es (Rück-)Versicherern, dem Kapitalmarkt, Regierungen sowie weiteren Organisationen, alle ihre RMS-Risikomodelle effizient in der Cloud zu betreiben und zu verwalten, und zwar mit einer intuitiven Benutzererfahrung, verbunden mit fortschrittlichen Risikoanalysen. RI erfüllt alle branchenweit anerkannten branchenführenden Sicherheitsanforderungen wie GDPR, ISO27001, C5 und SOC2.

Diese Woche, wird RMS auf der virtuellen Exceedance 2020-Konferenz bedeutende Fortschritte im Bereich der RMS Risk Intelligence vorstellen.

Risk Modeler 2.0

Risk Modeler 2.0 ist eine bahnbrechende Produktveröffentlichung von RMS, die auf RMS Risk Intelligence läuft. Risk Modeler 2.0 bietet erweiterte Portfolio- und Kontorisikoanalysen auf der Grundlage von RMS-Modellen und wurde entwickelt, um die komplexen Anforderungen von Risikoanalysten und Katastrophen (Cat)-Modellierern zu erfüllen. Die neueste Version des Produkts Risk Modeler ermöglicht Risikoanalysen in Echtzeit und eine einheitliche, hochleistungsfähige Ausführung von RiskLink-Modellen und HD-Modellen. Darüber hinaus kann es über offene APIs problemlos in die lokale Modellierung und andere lokale Anwendungen sowie in andere Cloud-Anwendungen integriert werden, wodurch Kunden maximale Flexibilität und Auswahl erhalten. Risk Modeler 2.0 bietet ein All-in-one-Erlebnis von RiskLink und RiskBrowser mit vertrauten Funktionen zusammen mit einer verbesserten, intuitiven Benutzeroberfläche, die Arbeitsabläufe rationalisiert, um die Zeit und die Schritte zu reduzieren, die für die Durchführung komplexer Analysen erforderlich sind. Risk Modeler 2.0 ist eine vereinheitlichte Modellierungs- und Analyselösung für ein ganzes Unternehmen zur Ausführung von Portfolio- und Kontomodellierungs-Workflows, die Einblicke in die Risiken in Echtzeit fördern.

Risk Modeler 2.0 bietet:

globale Abdeckung von Risikomodellen in Nordamerika, Europa und Asien mit RiskLink-Versionen 18.0 und 18.1 von Kernmodellen, HD-Modellen und Spezialmodellen

zukunftssichere Architektur für Modell-Engines, die die Ausführung von RiskLink und HD-Modellen unter einem Dach vereinen

schnellere Modellausführung. Für einige der populärsten RiskLink-Modelle wie North Atlantic Hurricane, North America Earthquake, Europe Windstorm und North America Winterstorm sowie weitere Modelle, die in einem Portfolio mit einer Million Standorten vier- bis sechsmal schneller ausgeführt werden

vereinfachte Integration in bestehende Systeme mit Unterstützung für eine Vielzahl von Datenformaten, vom Exposure Data Module (EDM), Results Data Module (RDM), Event Loss Tables (ELT) bis zu Period Loss Tables (PLT) und Year Loss Tables (YLT)

Upgrades ohne Ausfallzeiten und schnellerer Zugriff auf Modelle mit nebeneinander liegenden Modellversionen in einer Anwendung

intuitive und vertraute Arbeitsabläufe, einschließlich für Benutzer von RiskLink und RiskBrowser

vereinfachte Benutzerfreundlichkeit, da die Stapelverarbeitung mehrerer Schritte, wie der Daten-Upload-Prozess, jetzt auf einen Schritt reduziert ist

API-Integration mit Tools von Drittanbietern und internen Anwendungen zur Ermöglichung eines vollständig automatisierten und durchgehenden Modellierungsprozesses, z. B. Importieren von Exponierungen, Ausführen von Geokodierungs- und Hazard-Lookup-Diensten

Risk Modeler 2.0 steht Kunden heute im Vorschaumodus zur Verfügung und wird bis Juni 2020 allgemein mit RiskLink-Modellen verfügbar sein und mit ersten HD-Modellen in der Vorschau.

Risk Modeler mit neuen HD-Modellen

RMS High Definition-Modelle sind die nächste Generation der Risikomodellierung, die eine größere Analyse und höhere Granularität als je zuvor bieten. Die RMS-HD-Modelle haben jetzt alle eine erhebliche Aufwertung erfahren, da sie in der Risk Modeler-Anwendung aufgegangen sind, die ihnen größere Flexibilität und Rechenstärke verleiht. Die folgenden Modelle gibt es zusätzlich zu den US Flood- und US Wildfire-HD-Modellen, die über die frühere Version von Risk Modeler verfügbar waren:

aktualisierte Modellreihe der europäischen Binnenhochwasser-Modell-Suite, die 18 Flusseinzugsgebiete und über 8.000 Einzugsgebiete in 15 europäischen Ländern abdeckt

aktualisierte Modelle für Japan Earthquake and Tsunami und New Zealand Earthquake-Modelle, die beide eine Deckung für Tsunami, Brandfolge, Verflüssigung und Erdrutsche beinhalten

aktualisiertes Japan-Taifun- und Überschwemmungsmodell, das die jüngsten Ereignisse wie die Taifune Jebi und Hagibis einbezieht

Europe Severe Convective Storm-Modelle, eine brandneue Modellreihe, die 17 Länder mit großen paneuropäischen Ereignis-Sets abdeckt und vollständig in unser Europa-Sturmmodell integriert ist.

All diese HD-Modelle stehen heute zur Verfügung und werden zwischen Juni und September 2020 in der Anwendung Risk Modeler 2.0 allgemein verfügbar sein. Kunden können diese Modelle jedoch schon früher evaluieren und validieren, und zwar mit dem Vorschauprogramm für Risk Modeler oder über Analytical Services. Kunden können ab Juni mit Risk Modeler 2.0 auf die Modelle für Überschwemmungen in Europa und Waldbrände in den USA zugreifen, gefolgt von den Modellen für schwere konvektive Stürme in Europa, Taifune in Japan, Erdbeben in Japan und Erdbeben in Neuseeland, die kurz danach in Risk Modeler 2.0 verfügbar sein werden. Alle HD-Modelle sind ab September 2020 allgemein auf dem neuen Risk Modeler 2.0 erhältlich.

Analytische Anwendungssuite

RMS Risk Intelligence bietet auch eine neue Reihe fortschrittlicher Anwendungen, die auf spezifische Portfoliomanagement- und Underwriting-Aufgaben zugeschnitten sind. Diese umfassen:

ExposureIQ Diese neue Anwendung stellt sicher, dass Portfoliomanager vertiefte Einblicke in ihre Bücher mit Millionen von Standorten erhalten, wodurch sie Hotspots leicht entdecken, diversifizieren und ihr Portfolio neu ausbalancieren können. ExposureIQ bietet Exponierungsinformationen in Echtzeit in Kombination mit Windprognosen und Footprints von RMS Event Response, um eine schnellere Einschätzung potenzieller Verluste vor, während und nach einem Ereignis zu ermöglichen. Kunden können im Juni Zugang zu einem erweiterten Vorschaumodus der Anwendung Exposure IQ erhalten, die ab September 2020 allgemein erhältlich sein wird.

Diese neue Anwendung stellt sicher, dass Portfoliomanager vertiefte Einblicke in ihre Bücher mit Millionen von Standorten erhalten, wodurch sie Hotspots leicht entdecken, diversifizieren und ihr Portfolio neu ausbalancieren können. ExposureIQ bietet Exponierungsinformationen in Echtzeit in Kombination mit Windprognosen und Footprints von RMS Event Response, um eine schnellere Einschätzung potenzieller Verluste vor, während und nach einem Ereignis zu ermöglichen. Kunden können im Juni Zugang zu einem erweiterten Vorschaumodus der Anwendung Exposure IQ erhalten, die ab September 2020 allgemein erhältlich sein wird. Nächste Versionen von SiteIQ und Location Intelligence APIs - Eine rigorose Risikoeinschätzung von Katastrophengefahren kann jetzt in Sekundenschnelle, zu Beginn des Underwriting-Prozesses, durchgeführt werden. Die RMS SiteIQ und Location Intelligence APIs wurden in diesen neuesten Versionen verbessert, um einen schnellen und einfachen Zugriff auf über 100 Billionen Datenpunkte zu ermöglichen, und können jetzt in einigen Regionen über 200 Datenpunkte pro Standort liefern, wobei derzeit (und in Zukunft) über 70 Länder abgedeckt werden.

TreatyIQ- Durch die Nutzung einer massiv skalierbaren Roll-up-Engine, eines bewährten Finanzmodells sowie unterschiedlicher Vertragssprachen ermöglicht TreatyIQ den Underwritern von Immobilienverträgen, mit Preis- und Portfolio-Roll-up-Analysen eine höhere Kapazitätsrendite zu erzielen. Die Anwendung TreatyIQ wird im dritten Quartal 2020 im Vorschaumodus und im vierten Quartal allgemein erhältlich sein.

Cihan Biyikoglu, Executive Vice President, Product, bei RMS, dazu: "Die bedeutenden Fortschritte, die das RMS-Team bei allen unseren Produkten, HD-Modellen und insbesondere beim Risk Modeler gemacht hat, wurden durch die Zusammenarbeit mit mehr als 400 RMS-Kunden im vergangenen Jahr möglich. Die vereinheitlichte Cloud-Plattform Risk Intelligence bringt durch ihre innovative Nutzung des Risikodatenpools, des offenen Standards für Risikodaten (RDOS), der vereinheitlichten Modellierung sowie der IQ-Anwendungen auf sichere Art und Weise größere Skaleneffekte, Fähigkeiten und Risikoeinsichten auf den Markt. Ich bin auch gespannt, was die Zukunft in Bezug auf neue Produkte und Technologien bringen wird. Weitere Entwicklungen der von RMS verwendeten Werkzeuge für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz werden weiterhin größere Möglichkeiten eröffnen".

Karen White, Chief Executive Officer bei RMS erläuterte: "Risk Intelligence ist die erste umfassende globale Risikoplattform der Welt. Die Komplexität und Vernetzung von Risiken konfrontiert uns ständig wir alle erleben die COVID-19-Krise, zusammen mit den anhaltenden Herausforderungen in Verbindung mit dem Klimawandel, extremen Wetterbedingungen und wachsenden Cyber-Bedrohungen. Angesichts all dessen braucht unsere Branche eine moderne Risikoplattform, die alle Arten von Daten, Modellen und Analysen rasch und auf integrierte Weise nutzt und die Technologie neu für bessere Einsichten und Ergebnisse einsetzt. RMS hat Innovation versprochen, und mit Risk Modeler 2.0 und den IQ-Anwendungen haben wir sie geliefert mit einer integrierten Plattform für die Risikomodellierung in der Cloud in dem Umfang und mit der Geschwindigkeit, die erforderlich sind, um Risiken in Zukunft besser zu bewältigen".

ENDE

Hinweise für Redakteure:

Über RMS:

Risk Management Solutions, Inc. (RMS) unterstützt Versicherer, Finanzmärkte, Unternehmen und Behörden bei der Bewertung und dem Management globaler Risiken durch Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen, einschließlich Hurrikane, Erdbeben, Überschwemmungen, Klimawandel, Cyberattacken und Pandemien.

RMS ist führend in der Branche der Katastrophenrisiken, der wir durch die Verbindung von Daten und fortschrittlicher Modellwissenschaft mit Spitzentechnologie zum Durchbruch verholfen haben. Führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen können die Risiken von morgen durch RMS Risk Intelligence angehen, unsere offene Echtzeit-Expositions- und Risikomanagement-Plattform, die sie in die Lage versetzt, RMS HD-Modelle, reichhaltige Datenebenen, intuitive Anwendungen und APIs zu nutzen, die sich einfach in bestehende Unternehmenssysteme integrieren lassen.

RMS ist ein bewährter Lösungspartner, der ein effektives Risikomanagement für eine bessere Entscheidungsfindung in den Bereichen Underwriting, Risikoselektion, Risikominderung und Portfoliomanagement ermöglicht.

Besuchen Sie RMS.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200504005759/de/

Contacts:

Matthew Longbottom (U.K.)

+44 (0) 7584 333485

prteam@rms.com



Devonne Cusi (U.S.)

+1 551 226 1604

prteam@rms.com