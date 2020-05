München (ots) -Neue Sendezeit: um 20:45 Uhr (im Anschluss an "ARD extra")An diesem Mittwoch beraten die Ministerpräsidenten der Länder erneutmit der Bundeskanzlerin und ihren wichtigsten Ministern über weitereLockerungen in der Corona-Krise. Erwartet werden Entscheidungen überdie Öffnung von Restaurants und zum Neustart der Bundesliga. Unklarbleibt nach wie vor das Vorgehen bei Kitas und Schulen. Werden sichdie Bundesländer auf ein einheitliches Vorgehen einigen? Und hatDeutschland das Schlimmste bereits überstanden? Dazu im Studio:Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.Den einen gehen die Lockerungen nach wie vor nicht weit genug, anderewarnen vor den Gefahren schneller Schritte in Richtung Normalität.Wie muss der Wirtschaft in der Krise geholfen werden? Steht dieGesundheit der Menschen über allen anderen Fragen? Darüberdebattieren FDP-Chef Christian Lindner und der SPD-GesundheitsexperteKarl Lauterbach.Es diskutieren, kommentieren und erklären der FernsehmoderatorJohannes B. Kerner, die Leiterin des Parlamentsbüros der "RheinischenPost" Eva Quadbeck und der Journalist Gabor Steingart.Die Gäste:Peter Altmaier, CDU (Bundeswirtschaftsminister)Christian Lindner, FDP (Bundesvorsitzender)Karl Lauterbach, SPD (Gesundheitsexperte)Johannes B. Kerner (Moderator)Eva Quadbeck (Parlamentskorrespondentin)Gabor Steingart (Journalist)"maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unterwww.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR) Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/590023876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH, Tel.: 030/3150 6868,E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4590402