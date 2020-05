97.013 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 9,75 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0.31% vs. last gabb, -20.60% ytd, +29.50% seit Start 2013. Ein Spezial-Angebot der bankdirekt.at an Leser & Freunde des gabb gibt es HIER. Getrennt haben wir uns in den Anstieg hinein von der WTI-Position, diese mit kleinem Gewinn verkauft, da der Markt jetzt doch überkauft scheint. Neu aufgenommen wurde wider die Bawag: Hier hatten wir das Bonuszertifkat bei 30,06 gegeben und jetzt die Aktie bei 28,50 genommen. Und: Der Lenzing-Vorstand schlägt der HV vor, keine Dividende für 2019 ...

