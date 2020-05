Wiesbaden (ots) - Einladung zur Video-Pressekonferenz"Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie"am Freitag, den 15. Mai 2020aus dem Haus der Bundespressekonferenz,Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlinals Livestream über die Website www.destatis.deBeginn: 9:55 Uhr Mitwirkende:* Albert Braakmann, Leiter der Abteilung "VolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen, Preise"* Peter Schmidt, Leiter der Abteilung "Unternehmen, Verdienste,Verkehr"* Susanne Hagenkort-Rieger, Leiterin der Gruppe "Preise"* Dr. Torsten Blumöhr, Leiter der Gruppe "Außenhandel"* Florian Burg, Pressesprecher In der Pressekonferenz werden die ersten, vorläufigen Ergebnisse für das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2020 sowie weitere aktuelle Ergebnisse zur gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland bis einschließlich April 2020 vorgestellt. Die Ergebnisse werden um 10:00 Uhr bekannt gegeben. Zum gleichen Zeitpunkt wird das Statistische Bundesamt eine Pressemitteilung sowie das Statement zur Pressekonferenz auf www.destatis.de veröffentlichen.Die Pressekonferenz wird auf www.destatis.de per Livestream übertragen. Der Livestream wird wenige Minuten vor Veranstaltungsbeginn freigeschaltet.***Wichtige organisatorische Hinweise für die Medienvertreter/-innen*** Wegen der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen ist die Vor-Ort-Teilnahme an der Pressekonferenz nur in sehr begrenztem Umfang für Nachrichtenagenturen (jeweils eine Person) sowie TV-Kamerateams (jeweils max. zwei Personen) nach Anmeldung per E-Mail an presse@destatis.de möglich. Anmeldeschluss ist der 13. Mai 2020. Im Anschluss an die Pressekonferenz stehen die Mitwirkenden für Interviews im Atrium der Bundespressekonferenz zur Verfügung.Journalist/-innen, die die Pressekonferenz im Livestream verfolgen, können ihre Fragen an das Podium über ein Eingabefeld unterhalb des Livestream-Fensters stellen. Zusätzlich können im Anschluss an das Statement telefonische Anfragen an das Podium zugeschaltet werden. Die Rufnummer wird rechtzeitig eingeblendet. Sollten aufgrund eines hohen Fragenaufkommens einzelne Fragen nicht direkt in der Pressekonferenz beantwortet werden können, bitten wir darum, diese über das Kontaktformular www.destatis.de/kontakt erneut zu stellen. Die Fragen werden dann schriftlich beantwortet.Florian BurgStatistisches Bundesamt, PressestelleTelefon: +49 (0) 611 / 75 23 76 Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4590465