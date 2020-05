Symrise führt Online-Hauptversammlung am 17. Juni 2020 durchDGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Symrise führt Online-Hauptversammlung am 17. Juni 2020 durch06.05.2020 / 16:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hauptversammlung 2020Holzminden, 6. Mai 2020Symrise führt Online-Hauptversammlung am 17. Juni 2020 durchAktionäre sollen zeitnah ihre Rechte ausüben können Unveränderter Dividendenvorschlag von 95 EUR-Cent je AktieAufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie macht Symrise von einer gesetzlichen Neuregelung Gebrauch und führt eine reine Online-Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre durch. Die virtuelle Hauptversammlung findet am 17. Juni 2020 ab 11.00 Uhr statt."Der Gesetzgeber macht es möglich, dass Hauptversammlungen unter bestimmten Voraussetzungen virtuell stattfinden können. Dies trägt dem Gesundheitsschutz von Aktionären, Gästen, Mitarbeitern und unterstützenden Dienstleistern Rechnung", so der Vorstandsvorsitzende Dr. Heinz-Jürgen Bertram. "Die zeitnahe Durchführung der Hauptversammlung ist uns sehr wichtig. Daher haben wir aufgrund der außergewöhnlichen Situation beschlossen, unsere Hauptversammlung zum ersten Mal virtuell durchzuführen."Bereits am 19. März 2020 hatte Symrise mitgeteilt, die ursprünglich für den 6. Mai 2020 geplante Präsenzhauptversammlung zu verschieben. Die fortgesetzt unklare Situation aufgrund der Corona-Pandemie kann bedeuten, dass die Aktionärinnen und Aktionäre gegebenenfalls monatelang warten müssten, bis sie ihr Frage- und Stimmrecht ausüben könnten. Symrise legt großen Wert darauf, die vorgeschlagene Dividende von 95 EUR-Cent je Aktie mit Zustimmung der Hauptversammlung auszuzahlen. Das Unternehmen schlägt das elfte Mal in Folge eine Dividendenerhöhung vor. Symrise will seinen Anteilseignern ein gewohnt verlässliches Investment sein.Für die Online-Hauptversammlung hat Symrise heute fristgerecht gemäß der gesetzlichen Neuregelung die Einladung veröffentlicht. Die gesamte Veranstaltung wird auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite im Internet für angemeldete Aktionäre übertragen. Das Stimmrecht können die Aktionäre nach fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung per elektronischer Briefwahl oder per Vollmacht ausüben.Mehr Informationen finden Sie unter www.symrise.com/de/investoren/hauptversammlung/Als Auszahlungstag der Dividende ist der 22. Juni 2020 vorgesehen.Über Symrise:Ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 3,4 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2019 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.Kontakt Medien: Kontakt Investoren: Bernhard Kott Tobias Erfurth Tel.: +49 (0)5531 90-1721 Tel.: +49 (0)5531 90-1879 E-Mail: E-Mail: [1]bernhard.kott@symrise.com 1. [1]tobias.erfurth@symrise.com 1. mailto:bernhard.kott@symrise.com mailto:tobias.erfurth@symrise.comSocial Media: [1]twitter.com/symriseag 1. [1]linkedin.com/company/symrise https://twitter.com/symriseag 1. https://linkedin.com/company/symri- se [1]youtube.com/agsymrise 1. [1]xing.com/companies/symrise 1. https://youtube.com/agsymrise https://xing.com/companies/symrise instagram.com/symriseag06.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Telefon: +49 (0)5531 90 0 E-Mail: ir@symrise.com Internet: www.symrise.com ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704 WKN: SYM999 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1037539Ende der Mitteilung DGAP News-Service1037539 06.05.2020