Zürich (ots) - Die Migros Aare testet ein neues Mitgliedschaftsprogramm mit Lieferpauschale und Loyalitätssystem. Das schreibt die "Handelszeitung" in ihrer aktuellen Ausgabe. Das Pilotprojekt mit dem Namen M-Plus ist im Stil des Amazon-Erfolgsmodells Amazon Prime angelegt und wird aktuell im Raum Bern getestet. Gegen eine monatliche Abo-Gebühr profitieren Teilnehmende von kostenlosen Lebensmittellieferungen, doppelten Cumulus-Punkten und Dauerrabatt auf beliebten Produkten. Die Migros Aare bestätigt die Lancierung des Pilotprojekts und nennt als Ziel die "Erhöhung der Online-Frequenz aufgrund von wegfallenden Liefergebühren und Convenience-Vorteilen im ganzen Migros-Universum".



Vom neuen Programm, in welches Migros-Töchter wie Digitec Galaxus, Le Shop und einzelne Fachmärkte eingebunden sind, verspricht sich die Genossenschaft Aare die "Erhöhung des Share-of-Wallet über das gesamte Ökosystem der Migros". Gemeint ist damit das Ansinnen, Kundinnen und Kunden sehr viel stärker an das Migros-Universum zu binden. Allfällige Ausbaupläne von M-Plus würden erst nach erfolgreicher Pilotphase definiert.



Ob und wie sehr das Pilotprojekt eine Kopie von Amazon Prime ist, kommentiert man bei der Genossenschaft Aare so: "Die Migros schaut sich immer im Markt um und prüft, ob andere Geschäftsmodelle und Ideen unseren Kunden einen Mehrwert bieten können." Für Handelsexperten indes ist klar, dass die Migros Aare mit M-Plus wesentliche Elemente des Modells Amazon Prime abkupfert, welches weltweit über 150 Millionen zahlende Mitglieder aufweist und als einer der wichtigsten Erfolgsbausteine des US-Giganten gilt.



