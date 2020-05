Im Auftrag der Eigentümerin HIG Immobilien Anlage Stiftung hat die SPG rund 577 m2 an die Mode-Kette vermietet.Zürich - Im Auftrag der Eigentümerin HIG Immobilien Anlage Stiftung hat die SPG Intercity Zurich AG in Buchs/SG rund 577 m2 an die Chicorée Mode AG vermietet. Die Retailfläche befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes an der Bahnhofstrasse 35. Der erste Chicorée-Laden wurde 1985 in Baden AG eröffnet - heute hat die Marke über 150 Stores in der ganzen Schweiz. Mit dem neuen Standort ist Chicorée...

