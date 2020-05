BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat an die Bürger appelliert, sich auch bei weiteren Corona-Lockerungen an besondere Schutzregeln zu halten. Ohne das "Mitmachen der Menschen" seien alle Maßnahmen nicht wirksam, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. "Jedes Stück Freiheit, was möglich ist, muss unter diesen Bedingungen des Virus verantwortungsbewusst von jedem einzelnen Menschen genutzt werden."



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte: "Die Mutter aller Fragen ist die Kontaktbeschränkung." Da es keinen Impfstoff und kein Medikament gebe, bleibe die Kontaktbeschränkung "die einzige echte Antwort" auf das Virus.



Merkel warb zugleich um Vertrauen in die Arbeit der Behörden auf allen Ebenen. "Wenn Sie nur noch der Zentrale vertrauen können und allen anderen in einem Land nicht, dann widerspricht das unserem Demokratieverständnis." Natürlich müsse man auch ab und zu etwas kontrollieren. "Aber wenn wir dieses Vertrauen nicht mehr haben, dass Landräte, Bürgermeister, Gesundheitsämter gut arbeiten, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere Bundesrepublik Deutschland."/sam/bk/rm/had/hoe/DP/fba

