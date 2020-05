Mainz (ots) - Sonntag, 10. Mai 2020, 18.30 UhrTerra XpressIch will hier raus - Reiseärger in Corona-ZeitenDie schönste Zeit des Jahres wird oft schon lange im Voraus geplant. Doch in der Corona-Krise müssen viele Deutsche um ihren Urlaub bangen. Wie gehen sie damit um? Und was ist mit den Kosten?Menschen auf der ganzen Welt warten sehnlich auf einen COVID-19-Impfstoff. Jetzt werden an der Universität Oxford die ersten Tests an Probanden durchgeführt. Einer von ihnen ist Edward O'Neal. Was hat ihn zur Teilnahme motiviert? Und was riskiert er womöglich?Zu dieser neuen Testreihe und mögliche Gefahren äußert sich auch die Virologin Prof. Dr. Melanie Brinkmann. Weniger umsichtig geht ein großer Impfstoffkonzern in Indien vor: Obwohl die Tests noch nicht abgeschlossen sind, will das Unternehmen bereits in wenigen Tagen in Produktion gehen. "Terra Xpress" informiert über die Hintergründe und fragt Dr. Rolf Hömke, den Sprecher der forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland, nach seiner Einschätzung.Schritt für Schritt und in unterschiedlichem Tempo werden auf der ganzen Welt die strengen Ausgangssperren gelockert. "Terra Xpress" trifft Deutsche, die im Ausland leben, studieren und arbeiten. Egal ob in Japan, Schweden und Österreich, auf Mallorca oder in Boston in den USA - die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie ist für alle eine Herausforderung. Wie erleben die Deutschen die Lockerungen in ihrer "neuen" Heimat?Familie Wittor aus Berlin hat für knapp 3000 Euro eine Dubai-Reise gebucht. Doch nun wurden die Flüge wegen der Corona-Pandemie storniert. Wie viele andere Kunden auch weiß Familie Wittor nicht, wie es jetzt weitergeht. Sie fürchtet, dass die Reise nicht stattfindet und das Geld möglicherweise weg ist. "Terra Xpress" spricht mit der Verbraucherzentrale in Brandenburg darüber, was Urlauber jetzt tun können und welche Rechte sie haben.Immer wieder schlagen Serientäter zu, stehlen teure Traktoren und verfrachten sie ins Ausland. Der Verlust der wertvollen Maschinen bedeutet für die Betroffenen einen enormen Schaden. Doch die Diebe haben zum Teil leichtes Spiel. Einige Traktoren lassen sich mit einem Universalschlüssel starten. Die Grenzpolizei ist alarmiert: Gelingt es den Beamten, die Täter zu fassen?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4590533