Hilden (pta033/06.05.2020/17:15) - ÖKOWORLD AG gibt deutliche Erhöhung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 bekannt.



Die ÖKOWORLD AG gibt hiermit für das Geschäftsjahr 2019 einen Bilanzgewinn in Höhe von ca. EUR 16.1 Mio. bekannt. Dabei weist die Gesellschaft darauf hin, dass in dem Bilanzgewinn auch ein außerordentlicher Ertrag aus einer im Geschäftsjahr 2019 erfolgten Kapitalherabsetzung enthalten ist.



Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 liegt damit deutlich höher als der Bilanzgewinn des vorhergehenden Geschäftsjahrs 2018 in Höhe von ca. EUR 6.9 Mio.



