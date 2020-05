Mainz (ots) -Samstag, 30. Mai 2020, 12.00 UhrMenschen - das MagazinIdeen für mehr Teilhabe!Bei den Maßnahmen gegen Corona wird auf die Bedürfnisse von Menschenmit Behinderungen meist keine Rücksicht genommen. So stellt dieMaskenpflicht hörgeschädigte Menschen vor große Probleme.Wiebke Brinkmann liest von den Lippen ab, die aber von demMund-Nasen-Schutz bedeckt sind. "Menschen - das Magazin" begleitetsie in Hameln zur Schneiderin Yesim Tuncer, die sich fürHörgeschädigte eine Maske mit Sichtfenster ausgedacht hat.Auch Kay Macquarrie hat eine Idee für mehr Teilhabe. Bahnfahren istfür den Journalisten und Berufspendler seit Jahren eine Tortur. Biser genug hat und eine App entwickelt, die das Bahnfahren fürRollstuhlfahrer erleichtern soll. Einfach mal in einen Zugeinsteigen, ohne groß zu planen und nachzudenken: Was für die meistenMenschen ganz selbstverständlich ist, das ist für Menschen mitBehinderung meist unmöglich, denn von Barrierefreiheit ist dieDeutsche Bahn noch meilenweit entfernt. In das neue Buchungssystem,an dem die Deutsche Bahn gerade arbeitet, werden nun auch KayMacquarries Ideen einfließen. Bis das Bahnfahren aber von der Buchungbis zu den Bahnsteigen komplett barrierefrei sein wird, werdenmindestens 20 Jahre vergehen, schätzt Kay Macquarrie. DieserEinschätzung widerspricht auch der Konzernsprecher der Deutschen Bahnnicht. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4590536