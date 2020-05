FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach unten. Gründe zum Verkaufen gab es zuhauf. So wird für die EU in diesem Jahr eine schwere Rezession erwartet. Auch der US-Arbeitsmarkt signalisiert, dass der Lockdown dort Millionen von Menschen ihren Job kostet. Ansonsten sorgte die Berichtssaison noch für Impulse, der DAX schloss 1,1 Prozent tiefer bei 10.606 Punkten.

Marge bremst BMW aus

BMW hat das Ziel für die EBIT-Marge im Segment Automobile gesenkt. Grund dafür sind sich länger als erwartet hinziehende Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in zahlreichen Märkten. Mit dem EBIT im ersten Quartal 2020 hat BMW die Erwartungen übertroffen. Die Analysten der UBS bemängeln aber die Qualität des Ergebnisses. Der Kurs brach um 5,4 Prozent ein.

Am Nachmittag kam nochmals Druck in Wirecard auf, die Aktie verlor 6 Prozent. Nun fordert auch die Deka die Ablösung von Markus Braun als Chef des DAX-Konzerns. "So wie es momentan aussieht, wird der Druck weiter zunehmen, bis er geht", erwartet ein Marktteilnehmer. Zuvor habe schon der aktivistische Investor Chris Hohn diesen Schritt gefordert.

Als solide wurden im Handel die Geschäftszahlen von FMC (plus 1,5 Prozent) und Fresenius (plus 1 Prozent) eingeschätzt. Im Falle von FMC liegen sowohl Umsatz als auch Ergebnis leicht über den Schätzungen. Bei Fresenius hat sich das Geschäft im ersten Quartal deutlich besser entwickelt als von den Analysten der DZ Bank erwartet. Dazu beigetragen hätten FMC und Helios.

Für die Aktie von Dialog Semiconductor ging es um 13,6 Prozent nach oben. Die Zahlen für das erste Quartal lagen nach Aussagen von Analysten über der Markterwartung, aber auch der Ausblick kann sich sehen lassen. Bei Jenoptik (plus 11,7 Prozent) lastet zwar die Schwäche der Autoindustrie auf der Entwicklung, das TecDAX-Unternehmen ist aber optimistisch, dass es im Gesamtjahr die Erwartungen erfüllen kann.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 94,9 (Vortag: 103,8) Millionen Aktien im Wert von rund 4,11 (Vortag: 4,19) Milliarden Euro. Es gab acht Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.606,20 -1,15% -19,95% DAX-Future 10.630,50 -1,01% -18,79% XDAX 10.630,22 -0,07% -19,07% MDAX 23.082,78 -0,15% -18,47% TecDAX 2.885,74 +0,14% -4,29% SDAX 10.422,34 -0,17% -16,70% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,28 -97 ===

