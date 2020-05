BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chefin Saskia Esken hat die neuen Bund-Länder-Beschlüsse in der Corona-Krise als "fatales Signal an die Familien" kritisiert. Für die Fußball-Bundesliga gebe es ein konkretes Konzept, für die Bildung und Betreuung von Kindern dagegen nicht, beklagte sie am Mittwoch. "In diesem Zusammenhang ist die Fortsetzung der Bundesliga für viele Fans eine gute Nachricht - vielen Eltern muss sie zynisch erscheinen", sagte Esken der Deutschen Presse-Agentur.



"Berufstätige Eltern, Kinder und Schüler brauchen Unterstützung, sie brauchen Planungssicherheit und verlässliche Konzepte für Bildung und Betreuung, um mit Zuversicht in die Zukunft blicken zu können", betonte die Parteivorsitzende.



Esken begrüßte zugleich, dass sich nun wieder zwei Familien miteinander treffen dürften. "Wir Menschen sind soziale Wesen und brauchen gute und verlässliche Kontakte zu anderen Menschen, nichts spüren wir in diesen Tagen mehr", sagte sie. Das gelte besonders für Kinder und Jugendliche. Esken hatte zuvor vorgeschlagen, drei Familien sollten sich zusammentun dürfen, um den Kindern soziale Kontakte zu Gleichaltrigen zu ermöglichen./tam/DP/fba

