Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan ruhte der Börsenhandel aufgrund eines Ausgleichstages zum "Tag der Verfassung".

AKTIENMÄRKTE (18:40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.843,76 -1,12% -24,07% Stoxx50 2.819,16 -0,23% -17,16% DAX 10.606,20 -1,15% -19,95% FTSE 5.853,76 +0,07% -22,45% CAC 4.433,38 -1,11% -25,84% DJIA 23.888,72 +0,02% -16,29% S&P-500 2.873,48 +0,18% -11,06% Nasdaq-Comp. 8.911,20 +1,16% -0,68% Nasdaq-100 9.042,83 +1,26% +3,55% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,3 -95

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 23,58 24,56 -4,0% -0,98 -60,3% Brent/ICE 29,37 30,97 -5,2% -1,60 -53,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.685,96 1.707,55 -1,3% -21,59 +11,1% Silber (Spot) 14,94 15,05 -0,7% -0,11 -16,3% Platin (Spot) 754,65 769,60 -1,9% -14,95 -21,8% Kupfer-Future 2,35 2,34 +0,3% +0,01 -16,3%

Die Ölpreise, die zuletzt von der anziehenden Nachfrage und beschlossenen zusätzlichen Fördermengensenkungen profitierten, drehen ins Minus. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 1. Mai wie bereits in den Vorwochen deutlich, aber mit verringertem Tempo ausgeweitet. Auf den Preisen laste die Befürchtung, dass die Lagerkapazitäten nicht reichen könnten, heißt es.

FINANZMARKT USA

Volatil und uneinheitlich präsentiert sich die Wall Street am Mittwochmittag New Yorker Zeit. Frühe Gewinne schmelzen teilweise ab. Immer mehr Länder lockern die Einschränkungen, die sie im Zuge der Corona-Pandemie angeordnet hatten, und fahren ihre Wirtschaft wieder hoch. Gleichzeitig wächst die Hoffnung, dass bald ein Impfstoff gegen das Coronavirus oder ein Mittel zur Behandlung der durch das Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 gefunden wird. Andererseits zeigen Konjunktur- und Unternehmenszahlen, welchen wirtschaftlichen Schaden die Pandemie schon angerichtet hat. Dass die negativen Folgen in vielen Fällen nicht so gravierend sind wie befürchtet, schürt etwas Hoffnung. Der private Dienstleister ADP hat seinen Arbeitsmarktbericht für April veröffentlicht. Demnach sind im vergangenen Monat im US-Privatsektor 20,2 Millionen Stellen weggefallen. Volkswirte hatten den Abbau von sogar 22 Millionen Arbeitsplätzen prognostiziert. An der Börse steht das Pharmaunternehmen Gilead im Fokus, dessen Mittel Remdesivir bei der Behandlung von Covid-19-Patienten vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat. Gilead hat angekündigt, mit Pharmaherstellern in anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um Remdesivir auch dort zu produzieren und auf den Markt zu bringen. Die Gilead-Aktie dreht 1,9 Prozent nach unten ab, hat aber in den vergangenen Wochen bereits kräftig zugelegt. Besser als befürchtet hat der Autokonzern GM im ersten Quartal abgeschnitten. Die Aktie steigt um 5,2 Prozen. Walt Disney verbuchte einen massiven Gewinnrückgang, weil die Themenparks des Unterhaltungskonzerns wegen der Corona-Krise schließen mussten. Der Streamingdienst des Unternehmens verzeichnete zwar Zuwächse, konnte die Verluste aber nicht kompensieren. Die Disney-Aktie reagiert volatil auf die Zahlen und liegt gegenwärtig gut 2 Prozent im Plus.Beyond Meat verzeichnete hingegen im Auftaktquartal eine unerwartet hohe Nachfrage nach seinen vegetarischen Burgern und anderen Fleischersatzprodukten. Dies verhalf dem Unternehmen überraschend zur Rückkehr in die Gewinnzone. Der Kurs der Aktie springt um knapp 19 Prozent nach oben. "Sichere Häfen" sind nicht gefragt. Am Anleihemarkt lassen sinkende Notierungen die Zehnjahresrendite um 4,8 Basispunkte auf 0,71 Prozent steigen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 1Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 3Q

23:25 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA sowie eine düstere Konjunkturprognose der EU-Kommission dämpften die Stimmung an den Börsen. Einzelwerte erhielten Impulse von der Bilanzsaison. BMW brachen um 5,4 Prozent ein, nachdem der Autohersteller das Ziel für die EBIT-Marge im Segment Automobile gesenkt hatte. Mit dem EBIT im ersten Quartal 2020 übertraf BMW zwar die Erwartungen, die Analysten der UBS bemängelten aber die Qualität des Ergebnisses. Daimler gaben im Sog von BMW um 2,7 Prozent nach. Wirecard verloren 6 Prozent. Nun fordert auch die Deka die Ablösung von Markus Braun als Chef des DAX-Konzerns. "So wie es momentan aussieht, wird der Druck weiter zunehmen, bis er geht", erwartet ein Marktteilnehmer. Zuvor habe schon der aktivistische Investor Chris Hohn diesen Schritt gefordert. In Mailand sanken Unicredit um 0,8 Prozent. Ein starker Anstieg der Risikovorsorge für faule Kredite und die Ausgaben für die Umsetzung von Kosteneinsparungen drückten die Bank im ersten Quartal in die roten Zahlen. Veolia verloren nach Erstquartalszahlen an der Pariser Börse 2,5 Prozent. Die Zahlen sind laut Bryan Garnier im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Allerdings liege vor dem Unternehmen ein sehr viel schwierigeres zweites Quartal. Als solide wurden die Geschäftszahlen von FMC (plus 1,5 Prozent) und Fresenius (plus 1 Prozent) eingeschätzt. In Kopenhagen stiegen Novo Nordisk um 0,6 Prozent. Das Pharmaunternehmen hatte die Analystenerwartungen an den Gewinn um 7 Prozent übertroffen. Hannover Rück zogen um 4,4 Prozent an. "Die Quartalszahlen können die Erwartungen erfüllen", sagte ein Marktteilnehmer. Auch die Aussagen zu positiven Vertragserneuerungen stützten die Stimmung. Zudem meinte der Versicherer, die Pandemie habe keinen besonders großen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:40 Di, 19:18 % YTD EUR/USD 1,0814 -0,27% 1,0819 1,0840 -3,6% EUR/JPY 114,68 -0,74% 115,12 115,51 -5,9% EUR/CHF 1,0534 -0,09% 1,0532 1,0546 -3,0% EUR/GBP 0,8746 +0,37% 0,8701 0,8717 +3,3% USD/JPY 106,04 -0,49% 106,40 106,56 -2,5% GBP/USD 1,2365 -0,63% 1,2435 1,2434 -6,7% USD/CNH (Offshore) 7,1243 -0,00% 7,1025 7,1199 +2,3% Bitcoin BTC/USD 9.255,26 +3,16% 9.024,01 8.878,26 +28,4%

Am Devisenmarkt lasten schwächere Konjunkturdaten aus der Eurozone etwas auf dem Euro. Unter anderem waren die Einzelhandelsumsätze in der EU im März stärker als erwartet zurückgegangen.

Die Lira fiel auf ein Rekordtief. Auf den Kurs der türkischen Währung drückt, dass die Regulierungsbehörde BDDK Beschränkungen für Fremdwährungstransaktionen heimischer Banken angekündigt hat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Aufschlägen haben die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte den Handel beendet. Die Hoffnung auf ein weiteres Hochfahren der globalen Konjunktur und auf die baldige Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus stützte dabei die Stimmung unter den Investoren. Auch der jüngste kräftige Anstieg der Ölpreise stimmte die Anleger zuversichtlich. Mit der jüngsten Rally der Ölpreise blieben die Werte aus dem Sektor gesucht. Die Fördersenkungen der Opec+ zeigen Wirkung. Die US-Ölkonzerne Exxon, Chevron und Conocophilips haben angekündigt ihre tägliche Fördermenge um insgesamt 660.000 Barrel pro Tag zu senken, merkte AxiCorp an. Dies lasse hoffen, dass das Schlimmste des globalen Nachfragerückgangs überstanden sei. In Sydney ging es für die Papiere von Woodside Petroleum um 0,8 Prozent aufwärts, Santos erhöhten sich um 0,4 Prozent. In Seoul stiegen die Aktien der Raffinerie-Unternehmens SK Innovation und S-Oil um 3,4 bzw. 2,4 Prozent. In Neuseeland schossen die Papiere des Softwareunternehmens Pushpay um 20,9 Prozent nach oben. Händler verwiesen auf einen starken Ausblick des Unternehmens für 2021, das eine Gewinnverdopplung in Aussicht stellt. Die Zahlen für 2020 trafen die Prognosen des Marktes.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Asklepios-Gebot für Rhön-Klinikum wird kaum angenommen

Das Übernahmeangebot des Klinikkonzerns Asklepios für den Wettbewerber Rhön-Klinikum AG ist für die außenstehenden Aktionäre nicht attraktiv. Bis Dienstagabend und damit einen Tag vor dem Ende der ersten Angebotsfrist wurde die Offerte nur für 0,5 Prozent des Kapitals angenommen, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht. Asklepios bietet 18 Euro je Rhön-Aktie, derzeit werden auf Xetra aber 18,20 Euro gezahlt. Mit den jetzt angedienten 0,5 Prozent des Kapitals kommt Asklepios auf 50,58 Prozent des Kapitals. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es für die Offerte nicht, deshalb kann sie auch nicht scheitern.

Deka fordert Rücktritt von Wirecard-Chef Markus Braun

