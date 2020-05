La Fédération Haïtienne de Football Publie une Déclaration Niant Toutes les Allégations D'inconduites Contre le Président Yves Jean-Bart

Le leader du football haïtien de longue date s'attend à une éxonération entière tout en restant concentré sur son travail de renforcer la jeunesse et d'élever les athlètes au plus haut niveau de compétition international.

CROIX-DES-BOUQUETS, HAITI, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Dr Jean-Bart rejette catégoriquement les allégations sans fondement portées contre lui. Il a été honoré de présider la Fédération haïtienne de football au cours des deux dernières décennies et vient d'être réélu pour son sixième mandat.



Malgré de nombreux défis et un manque de ressources financières, la Fédération Haïtienne de Football et le Dr Jean-Bart ont dirigé avec succès le développement d'un programme de formation des jeunes qui a permis aux filles et aux garçons d'Haïti de participer aux plus hauts niveaux de plusieurs compétitions mondiales de football.



Le Dr Jean-Bart est incroyablement fier de l'académie et des installations résidentielles établies, il y a huit ans pour aider à former la prochaine génération de footballeurs et footballeuses haïtiens. L'académie est un modèle de réussite, où le personnel dévoué, éduque et fournit trois repas nutritifs chaque jour aux enfants qui y vivent. Beaucoup de ces enfants viennent de familles défavorisées, et même très pauvres. Le centre offre aux jeunes une opportunité de changer leurs conditions de vie par l'enseignement académique et physique. Il développe en même temps leurs compétences en football et leur offre l'espoir de succès.



Le moment choisi pour propager ces allégations fausses, sensationnelles et anonymes contre le Dr Jean-Bart est hautement suspect, venant justement lors de sa dernière élection à la présidence de la Fédération. Malheureusement, ces mensonges non fondés contre le Dr Jean-Bart ne sont pas nouveaux et semblent toujours émergés en période électorale. Les fausses allégations de corruption n'ont jamais fonctionné, alors les critiques et ceux qui cherchent à déstabiliser la FHF à leurs propres fins tentent maintenant une nouvelle ligne d'attaque. Ces accusations seront également prouvées fausses et non fondées.



Stimulés par des blogueurs militants non informés, dépourvus de formation journalistique et d'éthique, certains médias internationaux sont tombés dans le piège de répéter des mensonges, sans avoir fait de reportages appropriés, visiter Haïti, rassembler des faits ou simplement rechercher la vérité.



Les motivations et les actions de ceux qui cherchent à attaquer la Fédération haïtienne de football et à saper la personnalité et l'intégrité du Dr Jean-Bart devraient faire l'objet d'une enquête tout comme les accusations mensongères.



Le Dr Jean-Bart reste ferme dans son engagement envers le football haïtien, continuera de concentrer ses efforts vers la réussite des jeunes joueurs et joueuses, et s'attend à être totalement lavé de ces fausses et scandaleuses accusations.