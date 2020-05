PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotechnologieunternehmen Morphosys hält inmitten der Coronakrise an seinen Jahreszielen fest. Diese könne aber noch Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens und damit auch auf die Prognosen haben, schränkte das MDax-Unternehmen in einer am Mittwochabend in Venlo veröffentlichten Mitteilung ein.



Im ersten Quartal war der Umsatz von 13,5 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 251,2 Millionen Euro nach oben gesprungen. Hintergrund war eine Vorauszahlung des US-Pharmakonzerns Incyte im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei plus 213,6 Millionen Euro nach minus 23,6 Millionen Euro im Vorjahr./he/tih

