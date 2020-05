SAN SALVADOR (dpa-AFX) - In El Salvador wird der öffentliche Personenverkehr wegen der Corona-Krise für 15 Tage eingestellt. Dies gelte ab Donnerstag, erklärte Staatspräsident Nayib Bukele am Mittwoch (Ortszeit). In Unternehmen, die als unerlässlich eingestuft wurden und daher in Betrieb bleiben, müsse der Arbeitgeber für den Transport seiner Angestellten sorgen. Für Arbeiter im Gesundheitssektor übernehme dies die Regierung. Die Maßnahmen würden Unannehmlichkeiten und Probleme mit sich bringen, schrieb er bei Twitter. "Wir müssen das aber tun, für unser Land."



Ebenfalls am Donnerstag tritt zudem in El Salvador eine Regelung in Kraft, wonach die Menschen nur an bestimmten Tagen einkaufen gehen dürfen - je nach der letzten Ziffer ihrer Ausweisnummer. Die Regierung werde 2,7 Millionen Pakete mit Produkten des Grundbedarfs verteilen, um die Notwendigkeit eines Einkaufs - und des dafür gebrauchten Geldes - zu reduzieren, verkündete Bukele.



El Salvador hat eine der strengsten Regelungen Lateinamerikas im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Seit dem 22. März gilt dort eine Ausgangssperre, die inzwischen bis zum 16. Mai verlängert wurde. Ausnahmen gibt es nur zum Einkaufen von Lebensmitteln und Medikamenten sowie für Arbeiten, die als unerlässlich gelten. Schon am 11. März - noch vor der ersten bestätigten Infektion im Land - hatte der kleine mittelamerikanische Staat mit rund sechs Millionen Einwohnern seine Grenzen geschlossen. Bislang wurden in El Salvador 633 Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 und 15 damit verbundene Todesfälle bestätigt./nk/DP/zb

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken