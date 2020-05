FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 7. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Evonik, Q1-Zahlen und Strategie Update 07:00 AUT: S&T, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen 07:00 NLD: DSM, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen 07:00 DEU: HeidelbergCement, Q1-Zahlen (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Osram, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen (Call 8.30 h) 07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Puma, Q1-Zahlen (Call 9.00 h) und Hauptversammlung (online) 07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (Call 14.00 h) 07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Rhön-Klinikum, Q1-Zahlen 07:30 DEU: SLM Solutions, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) und Hauptversammlung (online) 07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen 08:15 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: IAG International Airlines Group, Q1-Zahlen und Verkehrszahlen Q1 08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: RSA Insurance Group, Q1-Umsatz 08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 15.00 h) 08:45 DEU: Metro AG, Call zu den Q2-Zahlen 10:30 DEU: Baywa, Q1-Zahlen 11:00 DEU: Würth Jahresbilanz und Ausblick 11:00 DEU: Godewind, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (Call 16.00 h) 13:00 SWE: Securitas, Q1-Zahlen, Stockholm 14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q1-Zahlen 22:30 USA: Uber, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Leonardo, Q1-Zahlen ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen JPN: Nintendo, Jahreszahlen NOR: Equinor, Q1-Zahlen PRT: EDP, Q1-Zahlen SWE: Electrolux Group, Q1-Zahlen SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung (Karl-Johan Persson übernimmt bei H&M Amt des Aufsichtsratschefs von Vater Stefan Persson) SWE: Securitas, Q1-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen USA: News Corp, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 04/20 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/20 08:00 DEU: Industrieproduktion 03/20 08:00 GBR: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll 08:45 FRA: Handelsbilanz 03/20 09:00 EUR: EZB-Vizepräsident De Guindos stellt EZB-Jahresbericht 2019 vor 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/20 10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid 10:00 DEU: Auftragseingang im Maschinenbau März und 1. Quartal 2020 10:00 DEU: Video-PK "Ein wirksames und nachhaltiges Wachstumsprogramm für Deutschland". WissenschaftlerInnen von IMK, IW, HTW Berlin, Uni Mannheim und DIW stellen Konzept vor. 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Produktivität Q1/20 (1. Veröffentlichung) 21:00 USA: Konsumentenkredite 03/20 SONSTIGE TERMINE DEU: Sondersitzung des Kabinetts zu weiteren Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Schwerpunktthemen sind die Öffnung der Gaststätten und der Neustart im Tourismus. EU: Internationale Entwicklung in der Corona-Krise + 1030 Kabinettssitzung in Frankreich. Es wird eine Entscheidung erwartet, ob der Lockerungstermin 11. Mai gehalten werden 11:00 DEU: creditshelf startet den "Finanz-Talk Digital: Mittelstandsfinanzierung". Der digitale Mittelstandsfinanzierer creditshelf lädt gemeinsam mit den Partnern Deutsche Börse Cash Market, dem Kreditmarktplatz auxmoney GmbH und dem Magazin Markt- und Mittelstand zu einem Live-Webinar über alternative Finanzierungsformen ein. 12:30 DEU: Öffentliche Sitzung des Bundestags-Untersuchungsausschusses zur Pkw-Maut 13:00 EU: EU-Kommission stellt Pläne im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vor. Pk mit EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. 14.00 DEU: Videokonferenz Deutsches Institut für Altersvorsorge zu "Covid-19: Damoklesschwert für die Altersvorsorge?" 17:00 USA: UN verkünden neuen Finanzbedarf wegen Corona-Krise ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi