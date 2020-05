Am Mittwoch präsentierte sich der DAX durchwachsen. Zum Ende des Xetra-Handels wurde der deutsche Leitindex mit 10.606,20 Punkten berechnet. Zum Vortagesschluss bedeutet das ein Minus in Höhe von 1,15 Prozent . DAX durchwachsen zur Wochenmitte Enttäuschende Konjunkturdaten haben das deutsche Börsenbarometer am Mittwoch wiederholt ins Minus gedrückt. Die Anleger mussten zur Wochenmitte eine Reihe belastender Wirtschaftsnachrichten verdauen: So baute baute die Privatwirtschaft im April in den USA ...

