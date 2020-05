The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.05.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA VLA XFRA FR0011995588 VOLTALIA INH. EO 5,70 EQ00 EQU EUR Y

CA 4AS XFRA NO0010768500 ATLANTIC SAPPHIRE NK -,10 EQ00 EQU EUR N

CA 4V0 XFRA US65342T1060 NI HOLDINGS INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA FZMA XFRA US98878Q1058 ZTE CORP. H ADR/2 YC 1 EQ00 EQU EUR N

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken