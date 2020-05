DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Dänemark bleibt die Börse wegen des "Großen Bettags" geschlossen. In Großbritannien findet wegen des "Early May Bank Holiday" kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

TAGESTHEMA I

Die von Bund und Ländern vereinbarten weiteren Lockerungsschritte bei den Beschränkungen wegen des Coronavirus sind in der Wirtschaft auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) die Öffnungsschritte begrüßte, beklagte unter anderem der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) eine fehlende Abstimmung. "Endlich gibt es einen Fahrplan für den Re-Start", betonte BGA-Präsident Holger Bingmann. "Auch wenn er an einigen Stellen vage bleibt, gibt er den Unternehmen und deren Beschäftigten die notwendige Perspektive, dass es nun endlich schrittweise wieder losgehen kann." Ein erfolgreicher Neustart sei für eine exportorientierte Volkswirtschaft ohne internationale Perspektive aber nicht möglich. Die Bundesregierung müsse sich daher massiv dafür einsetzen, Handelsbeschränkungen wieder abzubauen und auch die Personenfreizügigkeit in Europa wiederherzustellen. Auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) unterstützte die Lockerungen. "Sie sind ein erstes wichtiges Zeichen für eine mittelfristige Rückkehr zur Normalität, besonders im betrieblichen Alltag von Unternehmen", sagte Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. Weitere Schritte der Normalisierung auf Landesebene seien gut, dürften aber nicht zu einem Wildwuchs von Regeln führen. Nötig wäre auch, im EU-Binnenmarkt wieder zu offenen Grenzen und einheitlichen Regelungen zu kommen, damit Monteure und Servicekräfte grenzüberschreitend tätig werden könnten. BDI-Präsident Dieter Kempf betonte, die zunehmenden Lockerungen des gesellschaftlichen Lebens seien wichtig für Unternehmen und ihre Belegschaften. "Was fehlt, ist ein abgestimmter Ausstiegsplan aus dem Shutdown in dieser Phase größter Unsicherheit." Für den erfolgreichen Hochlauf der industriellen Produktion sei das gleichzeitige Funktionieren bundesweiter und internationaler Logistik- und Mobilitätsketten unabdingbar. Es sei sinnvoll, die Wirtschaft örtlich differenziert wiederhochzufahren. Bund und Länder sollten aber Grundsatzfragen einheitlich klären.

TAGESTHEMA II

Chinas Exporte sind im April unerwartet gestiegen, vor allem aufgrund vermehrter Lieferungen nach Südostasien und in die Länder, die in Pekings Initiative "Neue Seidenstraße" eingebunden sind. Die Exporte stiegen im April im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent, nachdem sie im März um 6,6 Prozent gesunken waren. Ökonomen hatten einen Rückgang um 18,8 Prozent erwartet. Die Importe gingen um 14,2 Prozent zurück, verglichen mit einem Rückgang um 0,9 Prozent im März. Die Ökonomen hatten für April einen Rückgang um 15,8 Prozent erwartet. Der Handelsüberschuss erreichte im April 45,34 Milliarden US-Dollar und lag damit weit über dem Überschuss im März erzielten Überschuss von 19,9 Milliarden und über der Prognose der Ökonomen, die nur 9 Milliarden Dollar erwartet hatten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE (12:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 6.899 -0,2% 11 6.914 Operativer Gewinn 1.303 +7% 8 1.222 Ergebnis nach Steuern* 1.022 +10% 8 927 Ergebnis je Aktie verwässert* 1,85 +9% 16 1,69 * fortgeführte Geschäftsbereiche

MUNICH RE (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Bruttoprämien 52.257 +2% 9 51.457 Anlageergebnis 6.424 -17% 4 7.737 Operatives Ergebnis 3.362 -16% 13 4.004 Ergebnis nach Steuern 2.145 -21% 17 2.707 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.160 -21% 9 2.724 Ergebnis je Aktie 14,94 -21% 17 18,97 Schaden-Kosten-Quote* 99,4 -- 6 101,0

-* Rückversicherung - Schaden/Unfall

PUMA (08:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 1.225 -7% 12 1.319 EBIT 71 -50% 11 143 Ergebnis nach Steuern/Dritten 35 -63% 7 94 Ergebnis je Aktie 0,25 -60% 8 0,63

Weitere Termine:

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q, Stavanger

07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1Q, München

07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q, Linz

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 1Q, Leuwen

07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1Q, Heerlen

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q, Paris

07:25 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q, Bad Neustadt/Saale

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q (08:15 Webcast), Unterföhring

07:30 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q, Hamburg

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Köln

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Dettingen

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q, Lübeck

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q, Würzburg

07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Audio-Webstream; 11:00 Online-HV), Hannover

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid

07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q, München

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q, Zaandam

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 3Q, Zörbig

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 4Q, London

08:10 ES/International Consolidated Airlines Group SA, ausführliches Ergebnis 1Q, Madrid

08:15 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q, Koblenz

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz für Investoren), Hannover

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis, Kyoto

10:00 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 2Q

11:00 DE/Godewind Immobilien AG, Online-HV

11:35 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q, Siena

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco

22:45 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q, New York

- Im Lauf des Tages:

US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q (vor Börsenbeginn), Waltham

DIVIDENDENABSCHLAG

Allianz 9,60 EUR Hannover Rück 5,50 EUR Softing 0,04 EUR BP 0,081558 GBP CS Group 0,0694 CHF

INDEXÄNDERUNGEN

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: TecDAX + NEUAUFNAHME - Eckert & Ziegler + HERAUSNAHME - Isra Vision SDAX + NEUAUFNAHME -Zeal Network + HERAUSNAHME - Isra Vision

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -8,8% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm - GB 08:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% - FR 08:45 Industrieproduktion März PROGNOSE: -14,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 3.050.000 zuvor: 3.839.000 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -5,5% gg Vq zuvor: +1,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +5,5% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2023 Auktion 0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2050 im Gesamtvolumen von 5,5 Mrd bis 6,5 Mrd EUR Auktion 0,70-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 250 Mio bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 0,00-prozentiger Anleihe mit Laufzeit November 2029 Auktion 0,75-prozentiger Anleihe mit Laufzeit Mai 2052 Auktion 4,00-prozentiger Anleihe mit Laufzeit April 2060 im Gesamtvolumen von 9,5 bis 11,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Amleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 25 Mrd HUF 11:30 PL/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2022

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2025 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit November 2029 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030 im Gesamtvolumen von 3 Mrd bis 5 Mrd PLN

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.617,00 0,78 S&P-500-Indikation 2.860,25 0,56 Nasdaq-100-Indikation 9.026,50 0,75 Nikkei-225 19.665,45 0,24 Schanghai-Composite 2.870,33 -0,27 +/- Ticks Bund -Future 173,36 -4 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.606,20 -1,15 DAX-Future 10.535,00 -0,99 XDAX 10.534,72 -0,96 MDAX 23.082,78 -0,15 TecDAX 2.885,74 0,14 EuroStoxx50 2.843,76 -1,12 Stoxx50 2.819,16 -0,23 Dow-Jones 23.664,64 -0,91 S&P-500-Index 2.848,42 -0,70 Nasdaq-Comp. 8.854,39 0,51 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,40 -85

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnen sich leicht höhere Kurse zur Eröffnung an Europas Börsen am Donnerstag ab. Stützend dürften überraschend gute Exportzahlen aus China wirken. Die asiatischen Börsen haben positiv auf die chinesischen Daten reagiert, die US-Futures die Gewinne in der Folge ausgebaut genauso wie der Ölpreis. Für Zurückhaltung sorgen indes die schärfer werdenden Töne zwischen Washington und Peking. Im Handel heißt es dazu, das Letzte, was die Wirtschaft und Börsen nun bräuchten wäre eine Wiederaufnahme des US-chinesischen Handelskonflikts. Daneben gilt es eine Flut von Quartalsberichten zu verarbeiten.

Rückblick: Schwächer - Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA sowie eine düstere Konjunkturprognose der EU-Kommission dämpften die Stimmung an den Börsen. Einzelwerte erhielten Impulse von der Bilanzsaison. In Mailand sanken Unicredit um 0,8 Prozent. Ein starker Anstieg der Risikovorsorge für faule Kredite und die Ausgaben für die Umsetzung von Kosteneinsparungen drückten die Bank im ersten Quartal in die roten Zahlen. Veolia verloren nach Erstquartalszahlen an der Pariser Börse 2,5 Prozent. Die Zahlen sind laut Bryan Garnier im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Allerdings liege vor dem Unternehmen ein sehr viel schwierigeres zweites Quartal. In Kopenhagen stiegen Novo Nordisk um 0,6 Prozent. Das Pharmaunternehmen hatte die Analystenerwartungen an den Gewinn um 7 Prozent übertroffen.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - BMW verloren 5,4 Prozent, nachdem das Unternehmen das Ziel für die EBIT-Marge im Segment Automobile gesenkt hatte. Grund dafür sind sich länger als erwartet hinziehende Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in zahlreichen Märkten. Mit dem EBIT im ersten Quartal 2020 übertraf BMW zwar die Erwartungen, die Analysten der UBS bemängelten aber die Qualität des Ergebnisses. Wirecard brachen um 6 Prozent ein. Nun fordert auch die Deka die Ablösung von Markus Braun als Chef des DAX-Konzerns. "So wie es momentan aussieht, wird der Druck weiter zunehmen, bis er geht", erwartet ein Marktteilnehmer. Zuvor habe schon der aktivistische Investor Chris Hohn diesen Schritt gefordert. Als solide wurden im Handel die Geschäftszahlen von FMC (plus 1,5 Prozent) und Fresenius (plus 1 Prozent) eingeschätzt. Hannover Rück zogen um 4,4 Prozent an. "Die Quartalszahlen können die Erwartungen erfüllen", sagte ein Marktteilnehmer. Auch die Aussagen zu positiven Vertragserneuerungen stützten die Stimmung. Zudem meinte der Versicherer, die Pandemie habe keinen besonders großen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung. Für Dialog Semiconductor ging es um 13,6 Prozent nach oben. Die Zahlen für das erste Quartal lagen nach Aussagen von Analysten über der Markterwartung, aber auch der Ausblick konnte sich sehen lassen. Bei Jenoptik (plus 11,7 Prozent) lastet zwar die Schwäche der Autoindustrie auf der Entwicklung, das TecDAX-Unternehmen ist aber optimistisch, dass es im Gesamtjahr die Erwartungen erfüllen kann.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel legten Zalando nach Zahlen und Ausblick 2,5 Prozent zu, wie eine Händlerin von Lang & Schwarz sagte. Metro gewannen, ebenfalls nach Zahlen, 1,5 Prozent, der Umsatz hielt sich aber in Grenzen. Das galt auch für Morphosys, die mit dem Quartalsbericht 1,5 Prozent fester gestellt wurden. In Qiagen habe es nach den Zahlen keinen Umsatz gegeben, so die Händlerin.

USA / WALL STREET

Schwächer - Wie am Vortag blieben die Blue Chips im Dow hinter den technologielastigen Nasdaq-Indizes zurück. Konjunktur- und Unternehmenszahlen zeigten deutlich, welchen wirtschaftlichen Schaden die Corona-Pandemie schon angerichtet hat. Andererseits lockern immer mehr Länder ihre Einschränkungen. An der Börse stand Gilead im Fokus, dessen Mittel Remdesivir bei der Behandlung von Covid-19-Patienten vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat. Die Gilead-Aktie drehte 2,1 Prozent nach unten ab, hat aber in den vergangenen Wochen bereits kräftig zugelegt. Erleichterung über die General-Motors-Zahlen trieb die Aktie um 3,4 Prozent nach oben. Die Disney-Aktie reagierte volatil auf die Quartalszahlen und tendierte schließlich kaum verändert. Beyond Meat verzeichnete eine unerwartet hohe Nachfrage nach seinen vegetarischen Burgern. Der Kurs der Aktie haussierte um 26 Prozent. Wendy's stiegen nach Zahlen um 7,4 Prozent. Für Boeing ging es um 2,8 Prozent abwärts. Im Streit zwischen der EU und den USA hat Washington Steuervorteile für den US-Flugzeugbauer abgeschafft.

"Sichere Häfen" waren nicht gefragt. Am Anleihemarkt ließen sinkende Notierungen die Zehnjahresrendite um 4,1 Basispunkte auf 0,70 Prozent steigen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0795 -0,01% 1,0796 1,0801 -3,8% EUR/JPY 114,72 +0,17% 114,53 114,57 -5,9% EUR/CHF 1,0527 -0,02% 1,0529 1,0530 -3,0% EUR/GBP 0,8759 +0,13% 0,8747 0,8749 +3,5% USD/JPY 106,27 +0,17% 106,09 106,05 -2,3% GBP/USD 1,2324 -0,15% 1,2343 1,2347 -7,0% USD/CNH 7,1162 -0,19% 7,1299 7,1260 +2,2% Bitcoin BTC/USD 9.305,51 0,183 9.288,51 9.263,01 +29,1%

Am Devisenmarkt lasteten schwächere Konjunkturdaten aus der Eurozone etwas auf dem Euro. Unter anderem waren die Einzelhandelsumsätze in der EU im März stärker als erwartet zurückgegangen. Die Gemeinschaftswährung fiel von Kursen um 1,0840 Dollar unter 1,08 Dollar. Der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Die Lira fiel auf ein Rekordtief. Auf den Kurs der türkischen Währung drückte, dass die Regulierungsbehörde BDDK Beschränkungen für Fremdwährungstransaktionen heimischer Banken angekündigt hat.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,04 23,99 +0,2% 0,05 -59,6% Brent/ICE 29,79 29,72 +0,2% 0,07 -53,1%

Die Ölpreise, die zuletzt von der anziehenden Nachfrage und beschlossenen zusätzlichen Fördermengensenkungen profitierten, drehten ins Minus. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI fiel um 1,9 Prozent auf 24,10 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verbilligte sich um 3,5 Prozent auf 29,88 Dollar. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 1. Mai wie bereits in den Vorwochen deutlich, aber mit verringertem Tempo ausgeweitet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.690,88 1.685,90 +0,3% +4,98 +11,4% Silber (Spot) 14,98 14,95 +0,2% +0,03 -16,1% Platin (Spot) 763,35 753,50 +1,3% +9,85 -20,9% Kupfer-Future 2,36 2,35 +0,4% +0,01 -16,2%

Der Preis für die Feinunze Gold sank um 1,1 Prozent auf 1.688 Dollar, gedrückt auch vom festen Dollar sowie laut Marktanalyst Edward Moya von Oanda der Erwartung, dass die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen und -Sterbefälle in den USA nicht weiter ansteigen. Er sieht für Gold kurzfristig eine starke Unterstützung bei 1.650 Dollar und rechnet mit einem Anstieg auf 1.800 Dollar in den kommenden Monaten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ISRAEL

In Israel hat das Oberste Gericht die geplante Notregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Ex-Armeechef Benny Gantz am Mittwoch gebilligt. In der Anhörung ging es vor allem darum, ob Netanjahu trotz seiner Korruptionsanklage erneut Ministerpräsident werden kann. Die Regierung soll nach Angaben von Netanjahu und Gantz nun am 13. Mai vereidigt werden.

POLEN

Die für Sonntag geplante Präsidentschaftswahl in Polen wird verschoben. Dies teilten am Mittwochabend die Regierungsparteien auf dem Twitter-Konto der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) mit. Die PiS hatte die Wahl trotz der Corona-Pandemie bisher unbedingt am Sonntag abhalten wollen - und hatte trotz lautstarker Proteste eine reine Briefwahl vorgeschlagen.

NIEDERLANDE

Auch in den Niederlanden werden die Corona-Restriktionen weiter gelockert. Restaurants, Cafes, Museen und Theater dürfen ab dem 1. Juni wieder öffnen, wie Ministerpräsident Mark Rutte am Mittwoch ankündigte. Allerdings dürfen sich dort nicht mehr als 30 Menschen gleichzeitig inklusive Angestellten aufhalten. Auch muss ein Abstand von 1,50 Metern zwischen den Menschen gewahrt werden.

SPANIEN

hat den nationalen Ausnahmezustand in der Corona-Krise verlängert. Damit können die Ausgangsbeschränkungen mindestens zwei weitere Wochen in Kraft bleiben. "Das Risiko der Epidemie zu ignorieren und den Ausnahmezustand sehr schnell aufzuheben, wäre absolut falsch, ein totaler, unverzeihlicher Fehler", warnte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez vor der Parlamentsabstimmung.

USA

US-Präsident Donald Trump hat mit Äußerungen über eine mögliche Auflösung der Coronavirus-Taskforce seiner Regierung für Verwirrung gesorgt. Der Präsident kündigte erst das Aus für das Expertengremium an, erklärte dann am Mittwoch aber, die Taskforce werde ihre Arbeit "auf unbestimmte Zeit" fortsetzen. Auf seinen Kurswechsel angesprochen sagte Trump: "Ich hatte keine Ahnung, wie beliebt die Taskforce ist."

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihre Geldpolitik abermals gelockert. Der geldpolitische Rat senkte den Leitzins "Selic" auf 3 Prozent von 3,75 Prozent und damit auf ein neues Rekordtief. Es war der siebte Schritt in Folge im laufenden Senkungszyklus, der im vergangenen Jahr begann.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April leicht verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 44,4 (März: 43,0) Punkte, lag damit aber deutlich unterhalb der Wachstumsschwelle.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

BIP 1Q -0,2% gg Vorjahr (PROG +2,8%)

BIP 1Q -5,1% gg Vorquartal

HEIDELBERGCEMENT

Das Unternehmen hat im ersten Quartal diese Ergebnisse erzielt (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj 1Q19 Umsatz 3.930 -7% 4.045 -5% 4.238 Ergebnis laufendes Geschäft* 405 +3% 348 -11% 392 Ergebnis laufendes Geschäft 59 +5% 3,0 -95% 56 ===

- * vor Abschreibungen

BRENNTAG

Das Unternehmen hat im ersten Quartal diese Ergebnisse erzielt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj 1Q19 Umsatz 3.206 +1% 2.990 -6% 3.182 Bruttoergebnis 724 +8% 701 +4% 671 Operatives EBITDA 263 +10% 241 +1% 239 Ergebnis nach Steuern/Dritten 114 +8% 107 +2% 105 Ergebnis je Aktie 0,74 +9% 0,69 +1% 0,68 Free Cashflow 162 -3% -- -- 166

EVONIK

Das Unternehmen hat im ersten Quartal diese Ergebnisse erzielt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 3.243 -1% 3.219 -2% 14 3.287 EBITDA bereinigt 513 -5% 506 -6% 14 539 EBIT bereinigt 273 -13% 267 -15% 14 315 Erg nach Steuern/Dritten berein. 181 -27% 194 -22% 14 249 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,39 -26% 0,42 -21% 14 0,53 Ergebnis nach Steuern/Dritten 239 +84% -- -- -- 130

METRO

hat im zweiten Geschäftsquartal per Ende März die Auswirkungen des sich ausbreitenden Coronavirus stark gespürt. Unter dem Strich verdoppelte der Handelskonzern im Zeitraum Januar bis März den Verlust aus fortgeführten Aktivitäten. Der rein operative Gewinn (EBITDA ohne Immobilientransaktionen) blieb etwa stabil, der Umsatz stieg leicht. Eine neue Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 per Ende September traut sich der MDAX-Konzern noch nicht zu.

OSRAM

Das Unternehmen hat im zweiten Quartal diese Ergebnisse erzielt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG 2. QUARTAL* 2Q19/20 ggVj 2Q19/20 ggVj Zahl 2Q18/19 Umsatz 821 -5% 798 -7% 2 862 EBITDA bereinigt 96 +37% 82 +17% 2 70 EBITDA Marge bereinigt 11,7 +44% -- -- -- 8,1 Erg nach Steuern/Dritten -32 -- -14 -- 2 -90 Erg je Aktie verwässert -0,34 -- -- -- -- -0,92 Free Cashflow 64 -- -- -- -- -76 ===

* fortgeführte Geschäfte

ZALANDO

erwartet weiter trotz der Corona-Krise für 2020 einen bereinigten operativen Gewinn (EBIT), der mit bis zu 200 Millionen Euro etwas unter dem Vorjahreswert liegen dürfte. Den Umsatz will der Berliner Online-Modehändler im laufenden Jahr weiter prozentual zweistellig steigern, auch will er weiter investieren, allerdings etwas weniger als in der Ende März kassierten Prognose.

Das Unternehmen hat im ersten Quartal diese Ergebnisse erzielt (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET VORAB PROG** 1. QUARTAL 1Q20 ggVj BERICHTET* 1Q20 1Q19 Umsatz 1.524 +11% 1.520 bis 1.540 1.488 1.378 EBIT bereinigt -99 -- -90 bis -110 -78 6,4 EBIT -- -- -- -84 -18,4 Erg nach Steuern -86,4 -- -- -44 -17,6 Erg je Aktie -- -- -- -0,13 -0,07 EBIT-Marge bereinigt -6,5% -- -- -- +0,5%

MORPHOSYS

hat im ersten Quartal diese Ergebnisse erzielt (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG 1. QUARTAL 1Q20 1Q20 1Q19 Umsatz 251 187 14 EBIT 214 127 -24 Konzernüberschuss 196 116 -23 Ergebnis je Aktie unverwässert 6,12 3,25 -0,72

QIAGEN

hat im ersten Quartal diese Ergebnisse erzielt (Angaben in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

. BERICHTET 1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q19 Umsatz 372 +7% 349 Operatives Ergebnis 67 +63% 41 Operatives Ergebnis bereinigt 100 +28% 78 Ergebnis nach Steuern 40 +35% 30 Ergebnis nach Steuern bereinigt 79 +27% 62 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,34 +26% 0,27 Free Cashflow -4,1 -- 21,3

BOEING

Im Streit zwischen der EU und den USA um Staatshilfen für die Flugzeugindustrie hat Washington Steuervorteile für den US-Flugzeugbauer Boeing abgeschafft. Washington informierte die Welthandelsorganisation (WTO) am Mittwoch offiziell über den Schritt. Damit hätten die USA "die Empfehlung der WTO vollständig umgesetzt und diesen Streit beendet", erklärte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer. Nun gebe es für die EU keine Grundlage mehr, um Strafmaßnahmen gegen US-Produkte zu ergreifen.

FACEBOOK

Eine Nobelpreisträgerin, eine Ex-Regierungschefin, Menschenrechtsaktivisten und Juristen: Facebook hat die ersten Mitglieder eines unabhängigen Aufsichtsgremiums vorgestellt, das über strittige Inhalte in dem Online-Netzwerk entscheiden soll. Dem Gremium gehören unter anderem die frühere dänische Regierungschefin Helle Thorning-Schmidt und die jemenitische Friedensnobelpreisträgerin Tawakkol Karman an, wie Facebook am Mittwoch mitteilte. Sie sollen künftig entscheiden, ob umstrittene Inhalte auf Facebook bleiben können oder entfernt werden.

FOX

Der US-Medienkonzern hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2019/20 den Umsatz kräftig gesteigert. Der Gewinn fiel wegen einer Sonderbelastung deutlich zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, kletterten die Erlöse um 25 Prozent auf 3,44 Milliarden US-Dollar. Laut Factset hatten Analysten mit 3,33 Milliarden gerechnet.

PAYPAL

Der Bezahldienst hat seinen Umsatz im ersten Quartal zwar dank eines starken Kundenwachstums und eines höheren Transaktionsvolumens gesteigert. Die Ergebnisse blieben jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Die Prognose für das Gesamtjahr zog das Unternehmen wegen der durch die Corona-Krise verursachten Unsicherheit zurück.

TESLA

bereitet sich nach einem Bericht des San Francisco Chronicle darauf vor, die Autoproduktion in seinem Werk im kalifornischen Fremont innerhalb der nächsten Woche wieder aufzunehmen. Damit verstößt der Elektroautobauer potenziell gegen die lokalen Coronavirus-Regeln.

T-MOBILE US

Die Telekom-Tochter ist mit einem soliden Gewinn- und Kundenwachstum durch das erste Quartal gekommen. Allerdings kommt der frisch mit Wettbewerber Sprint vermählte Telekomdienstleister nicht ungeschoren durch die Corona-Krise. Bis Ende des Jahres werde die Pandemie noch die Geschäftszahlen belasten, warnte T-Mobile.

